2023, Borsa İstanbul'da halka arzlar yılı oldu! Kararların 2024'e olumlu yansıması bekleniyor Borsa'da, 2023 yılı en fazla halka arzın yapıldığı yıl olarak dikkati çekerken, 54 şirket toplamda 73,9 milyar liralık fon sağladı. Uzmanlar, ekonomide atılan adımların sonuçlarının Borsa'ya uzun vadede olumlu etki etmesi beklentisi taşıyor.

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremler, seçim belirsizlikleri ve jeopolitik risklerle dalgalı bir yılı geride bıraktı.

BIST 100 endeksinin çeşitli kıyaslamalarda öne çıkan iskontolu hali gelecek yıl için beklentileri destekliyor.

Borsa İstanbul'da 8 bin 562 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü.

Öte yandan 2023, halka arzların yılı oldu.

Bu yıl ilk kez işlem görmeye başlayan 54 şirketin halka arz toplam büyüklüğü 73,9 milyar liraya ulaştı.

Yatırımcısına en çok kazandıran hisse

Sektör endeksleri incelendiğinde 2023'te yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 166,4 ile sigorta, en fazla kaybettiren yüzde 19 ile madencilik oldu.

Hisse bazında ise bu yıl BIST 100 endeksi içinde en çok kazandıran yüzde 603 ile Borusan Boru Sanayi, en fazla kaybettiren yüzde 67 ile Çan2 Termik Santrali oldu.

Borsa'da uzun vadede olumlu etki bekleniyor

BIST 100 endeksindeki şirketlerin ortalama fiyat/kazanç (F/K) oranı 6,08 şeklinde gerçekleşirken, MSCI Türkiye endeksinin 12 aylık beklenen F/K oranı kasım sonu itibarıyla 4,8 olarak kayıtlara geçti. Analistler, söz konusu oranların tarihsel ortalamalarının altında olduğunu vurgulayarak, yeni ekonomi yönetiminin attığı adımların meyvelerini vermeye başlamasıyla birlikte BIST 100 endeksinin çarpanlarında da iyileşmenin başlamasını öngördüklerini dile getirdi.

Yabancı yatırımcı ilgisi

Yabancı yatırımcıların yavaş yavaş da olsa Türkiye'nin pay piyasalarına yeniden ilgi duymaya başladıklarını aktaran analistler, son dönemdeki verilerin de bunu doğruladığını ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)