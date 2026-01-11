'Astoria Grande' kruvaziyeri Samsun’a demirledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya’nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı “Astoria Grande” adlı kruvaziyer gemisi, Samsun Limanı’na demirledi.

1065 yolcu ve 433 kişilik mürettebatıyla Samsun’a gelen kruvaziyer, liman görevlileri tarafından karşılandı. Gemideki yolcuların büyük bölümünü Rus turistler oluşturdu.

SAMSUN'UN TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİNİ GEZİYOR

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından turistler, Samsun’un tarihi ve turistik noktalarını gezmek ve alışveriş yapmak üzere limandan ayrıldı.

Astoria Grande’nin, Samsun’daki programının ardından akşam saatlerinde Trabzon’a hareket edeceği öğrenildi.