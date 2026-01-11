Hamsi 2025'te palamudun tahtına oturdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, geçen yıl en çok getirilen deniz ürünü 19 bin 908 tonla hamsi olurken, bunu sırasıyla 8 bin 8 tonla istavrit, 3 bin 120 tonla mezgit, 2 bin 578 tonla levrek takip etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki verilere göre, geçen yıl 107 farklı tür su ürünü satılan hale, 2024'te 59 bin 312 ton, 2025'te ise 49 bin 898 ton su ürünü getirildi.

PALAMUDUN YERİNİ HAMSİ ALDI

İstanbul'da, geçen yıl en çok tüketilen deniz ürünü olan hamsi, 2024'te en fazla yenilen palamuttan tahtını geri aldı. Önceki yıl en çok palamut getirilen halde, 2025'te en çok satılan deniz ürünü hamsi oldu.

Böylece 2024'te birinciliği palamuda kaptıran hamsi, 1 yıl aradan sonra tahtını palamuttan geri aldı.

Hale 2025'te 19 bin 908 ton hamsi, 8 bin 8 ton istavrit, 3 bin 120 ton mezgit ile 2 bin 578 ton levrek getirildi.

2024 yılında 15 bin 541 ton palamut satışı yapılan hale, 2025'te sadece 947 ton palamut getirildi.

BÖCEK EN YÜKSEK FİYATLI SU ÜRÜNÜ OLDU

Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilogramı 2 bin 276 liradan satılan böcek, en yüksek fiyatlı su ürünü olarak dikkati çekti. Böceği, kilogramı 2 bin 275 liradan satılan ıstakoz ile kilogramı 1319 liradan alıcı bulan sinarit takip etti.

Halde kilogram olarak hamsi 62, istavrit 67, mezgit 83, levrek 290 liradan satıldı.

2024'te kilogram olarak 88 liradan satılan palamudun fiyatı ise 2025'te 275 liradan alıcı buldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:

ÜRÜN (TON)

Hamsi 19 bin 908

İstavrit8 bin 8

Mezgit 3 bin 120

Levrek 2 bin 578

Çipura 2 bin 325

Sardalya2 bin 148

Somon 1.432

Lüfer 1.313

Tekir 1.055

Palamut 947

Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatları da şöyle sıralandı:

ÜRÜN ORTALAMA (KG/LİRA)

Böcek 2 bin 276

Istakoz 2 bin 275

Sinarit 1.319

Dülger 1.037

Pisi 967

Lahoz 891

Lipsöz 864

Jumbo karides 767

Kalkan 717

Deniz levreği 678