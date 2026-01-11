Hamsi 2025'te palamudun tahtına oturdu

- Hamsi, 2025'te İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde en çok satılan deniz ürünü olarak palamudu geride bıraktı.
- 2024'te birinciliği palamuda kaptıran hamsi, bir yıl sonra tekrar lider oldu ve toplam 19 bin 908 ton satıldı.
- Halde en yüksek fiyatlı su ürünleri ise kilogramı 2 bin 276 liradan satılan böcek ve istakozdu.
Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, geçen yıl en çok getirilen deniz ürünü 19 bin 908 tonla hamsi olurken, bunu sırasıyla 8 bin 8 tonla istavrit, 3 bin 120 tonla mezgit, 2 bin 578 tonla levrek takip etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki verilere göre, geçen yıl 107 farklı tür su ürünü satılan hale, 2024'te 59 bin 312 ton, 2025'te ise 49 bin 898 ton su ürünü getirildi.
PALAMUDUN YERİNİ HAMSİ ALDI
İstanbul'da, geçen yıl en çok tüketilen deniz ürünü olan hamsi, 2024'te en fazla yenilen palamuttan tahtını geri aldı. Önceki yıl en çok palamut getirilen halde, 2025'te en çok satılan deniz ürünü hamsi oldu.
Böylece 2024'te birinciliği palamuda kaptıran hamsi, 1 yıl aradan sonra tahtını palamuttan geri aldı.
Hale 2025'te 19 bin 908 ton hamsi, 8 bin 8 ton istavrit, 3 bin 120 ton mezgit ile 2 bin 578 ton levrek getirildi.
2024 yılında 15 bin 541 ton palamut satışı yapılan hale, 2025'te sadece 947 ton palamut getirildi.
BÖCEK EN YÜKSEK FİYATLI SU ÜRÜNÜ OLDU
Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilogramı 2 bin 276 liradan satılan böcek, en yüksek fiyatlı su ürünü olarak dikkati çekti. Böceği, kilogramı 2 bin 275 liradan satılan ıstakoz ile kilogramı 1319 liradan alıcı bulan sinarit takip etti.
Halde kilogram olarak hamsi 62, istavrit 67, mezgit 83, levrek 290 liradan satıldı.
2024'te kilogram olarak 88 liradan satılan palamudun fiyatı ise 2025'te 275 liradan alıcı buldu.
Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:
ÜRÜN (TON)
Hamsi 19 bin 908
İstavrit8 bin 8
Mezgit 3 bin 120
Levrek 2 bin 578
Çipura 2 bin 325
Sardalya2 bin 148
Somon 1.432
Lüfer 1.313
Tekir 1.055
Palamut 947
Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatları da şöyle sıralandı:
ÜRÜN ORTALAMA (KG/LİRA)
Böcek 2 bin 276
Istakoz 2 bin 275
Sinarit 1.319
Dülger 1.037
Pisi 967
Lahoz 891
Lipsöz 864
Jumbo karides 767
Kalkan 717
Deniz levreği 678