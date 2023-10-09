2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan belli oldu Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu. 2023 Nobel Ekonomi Ödülü'ne "ABD'li Claudia Goldin layık görüldü.

AA

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı.

Claudia Goldin, Harvard Üniversitesinde ekonomi tarihi ve emek ekonomisi üzerine çalışıyor. Goldin, ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu Ekonomi Çalışma Grubu'nda eş direktör olarak görev yapıyor. Daha çok kadın emeği üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Goldin, yaklaşık 1 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.

Nobel Barış Ödülü

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfı, insanlığa hizmette bulunanlara ödül veriyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 ayrı dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Nobel Ekonomi Ödülü

Bunlara ek Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969'da takdim edildi. Nobel Ödülleri, her yıl, Alfred Nobel'in öldüğü 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim edilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)