2023'ün son işlem gününde altın fiyatları! Altın zirveye yaklaştı Altının onsu düne göre yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 71 dolardan işlem görüyor. Altının yükselmesinde Fed'in 2024'te faiz düşürmesi beklentisi rol oynuyor.

ensonhaber.com

Altının onsu bugüne kadar en fazla 2 bin 148 dolara ve gram altın ise 1.992 liraya kadar yükseldi.

2013'ün son işlem gününde altının onsunun 2 bin 71 dolarda ve gram altının ise 1.966 lirada olduğu görülüyor.

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise çıktığı zirveye tekrar yaklaşarak, yukarı yönlü seyrine devam ediyor.

Yurt içindeki altın fiyatlarındaki artışta ise ise ons altının yükselişi ve doların güçlü seyri etken oluyor.

Altın fiyatları:

Gram altın: 1.966 lira (Zirve: 1.992 lira)

Çeyrek altın: 3 bin 335 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 589 lira

Tam altın: 13 bin 338 lira

Yarım altın: 6 bin 669 lira