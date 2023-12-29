2023'ün son işlem gününde altın fiyatları! Altın zirveye yaklaştı

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Altının onsu bugüne kadar en fazla 2 bin 148 dolara ve gram altın ise 1.992 liraya kadar yükseldi.
2013'ün son işlem gününde altının onsunun 2 bin 71 dolarda ve gram altının ise 1.966 lirada olduğu görülüyor.
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise çıktığı zirveye tekrar yaklaşarak, yukarı yönlü seyrine devam ediyor.
Yurt içindeki altın fiyatlarındaki artışta ise ise ons altının yükselişi ve doların güçlü seyri etken oluyor.
Altın fiyatları:
Gram altın: 1.966 lira (Zirve: 1.992 lira)
Çeyrek altın: 3 bin 335 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 589 lira
Tam altın: 13 bin 338 lira
Yarım altın: 6 bin 669 lira
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