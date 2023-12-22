2024 asgari ücrette sona doğru! Gelecek hafta açıklanması bekleniyor Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları tamamlanıyor.. İşçi ve işveren tarafının görüşmelerinde belli bir aşama geride bırakılırken nihai karar, devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanacak..

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin gözü kulağı, yeni yıl için belirlenecek asgari ücrette..

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor.

Gelecek hafta açıklanması bekleniyor

Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Asgari ücrette olası ücretler

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde sıralandı:

-Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

-Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

-Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

-Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

-Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

Asgari ücret için siyasi partilerin talepleri

İyi Parti: 17 bin lira

CHP: 19 bin 372 lira

BBP: 17 bin lira

SP: 23 bin lira

DEM Parti: 25 bin lira