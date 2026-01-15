NATO'nun HAVELSAN yazılımını seçmesi Yunanistan'da tansiyonu yükseltti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin savunma sanayii başarısı ve uluslarası düzeydeki anlaşmalardaki hakimiyeti Yunanistan'ı tedirgin ediyor.

NATO, modern orduların "merkezi sinir sistemi" olarak tanımlanan ve havada, karada, denizde bulunan tüm dost unsurların birbirleriyle aynı dili konuşmasını ve aynı resmi görmesini sağlayan "Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı" için HAVELSAN ile sözleşme imzaladı.

⁠Bu yazılım sayesinde ihbar ve komuta kontrol merkezleri, havadan erken ihbar uçakları, savaş uçakları, gemiler, radar sistemleri ve kara unsurları, füze sistemleri birbirleriyle sürekli veri konum, hedef bilgisi, radar izi gibi bilgileri paylaşıyor.

HAVELSAN'IN BAŞARISI YUNANİSTAN'I RAHATSIZ ETTİ

HAVELSAN'ın bu ihracat başarısı Yunan siyasetinde gündem konusu oldu. Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Giorgos Kyrtsos, Yunan hükümetini Türkiye'nin teknolojik hamlelerine karşı "yetersiz kalmakla" eleştirdi.

"YUNAN HÜKÜMETİ, TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİK HAMLELERİNE KARŞI YETERSİZ"

Yunan siyasetçi, Giorgos Kyrtsos, Yunan hükümetini Türkiye'nin teknolojik hamlelerine karşı "stratejik hatalar yaptığını" belirterek, Yunan hükümetine, Türkiye'nin bu alandaki yükselişine karşı daha dikkatli olması gerektiği konusunda eleştiri yöneltti.

"YUNANİSTAN'IN SAVUNMA SIRLARI İÇİN RİSKLİ"

HAVELSAN'ın NATO ile yazılım anlaşmasına dikkati çeken Kyrtsos, bu durumun Yunanistan'ın savunma sırları için bir risk oluşturabileceğini iddia etti.

"NATO'NUN TÜRK YAZILIMI KULLANILMASI, GİZLİ BİLGİLERİN SIZDIRILMASI ANLAMINA GELİYOR"

Kyrtsos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: