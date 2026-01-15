En düşük emekli maaşı teklifi Meclis'te kabul edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

En düşük SSK ve Bağ-kur emekli maaşının 2026 Ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin TL'ye çıkartılmasına ilişkin kanun teklifinin 5. maddesi Meclis'in Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

2025 Temmuz ayında 16 bin 881 lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde bir artışla, yaklaşık yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin liraya yükseltildi.

4 MİLYON 917 KİŞİ YARARLANACAK

Bu düzenlemeden önce, mevcut durumda 4 milyon 11 bin emekli faydalanıyorken yapılan düzenlemeyle bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması öngörülüyor.

Düzenlemenin 2026 yılı toplam maliyeti 110,2 milyar lira olarak hesaplandı.

SSK EMEKLİ ÖDEMELERİ

4A (SSK) kapsamında olan emekliler, zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında şu sıralamaya göre alacak:

Tahsis Numarasının Son Rakamı - Ödeme Tarihi

9 - 17 Ocak

7 - 18 Ocak

5 - 19 Ocak

3 - 20 Ocak

1 - 21 Ocak

8- 22 Ocak

6 - 23 Ocak

4- 24 Ocak

2 - 25 Ocak

0 - 26 Ocak

BAĞ-KUR ÖDEMELERİ TARİHLERİ

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler ise zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında şu takvime göre alacak:

Tahsis Numarasının Son Rakamı - Ödeme Tarihi

9, 7, 5 - 25 Ocak

3, 1 - 26 Ocak

8, 6, 4 - 27 Ocak

2, 0 - 28 Ocak