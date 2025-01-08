2025 Ocak dul ve yetim aylığı hesaplandı

Haber Merkezi

Ocak 2025'de 6 aylık uygulanacak en düşük emekli maaşı, 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 zamla birlikte 14 bin 469 liraya çıktı.

Şimdi gözler, yeni taban aylığına göre dul ve yetim aylığı alanlarların ne kadar ödeme alacağına çevrildi.

DUL VE YETİMLERİN MAAŞINA YÜZDE 15,75 ARTIŞ

Dul ve yetim aylıkları da en düşük emekli maaşı artışları sonrasında aynı oranda yükseldi.

Dul ve yetimlere dosya bazında hissesi oranında ödeme yapılıyor.

DUL MAAŞI

Kadın ya da erkek fark etmeksizin eşlerden biri vefat ederse diğeri "dul maaşı" almaya hak kazanıyor.

Eğer geride sadece eş varsa ve çalışmıyorsa, ölen kişinin maaşının yüzde 75’i, çalışıyorsa ise yüzde 50’si bağlanıyor.

ÇALIŞMAYAN EŞE YÜZDE 75 PAY

14 bin 469 lira maaşı olan vefat eden bir kişinin eşi, çalışmıyor ve çocuğu yoksa maaşın yüzde 75’i oranında yani 10 bin 851 lira alacak.

ÇALIŞAN EŞE YÜZDE 50 PAY

Eş çalışıyor ise burada maaşın yüzde 50’lik kısmı bağlanır ve kişi 7 bin 234,50 lira maaş alacak.

YETİM MAAŞI

Vefat eden kişinin çocukları "yetim" statüsünde maaşını alabiliyor.

Çocuklara yetim aylığı, vefat eden kişinin maaşının yüzde 25’i oranında bağlanıyor.

Yetim maaşını alabilmek için çalışmamak şartı var.

ÇOCUĞA YÜZDE 25 PAY

Yüzde 25’lik hisse oranına sahip olan bir çocuk ise 3 bin 617,25 lira yetim maaşı alacak.

ANNE VE BABAYA MAAŞ

Vefat eden emekli, evli olmayıp çocukları da yoksa anne ve babaya da maaş bağlanabilir.

2025 OCAK DUL VE YETİM AYLIĞI

(14 bin 469 lira maaşı olan bir kişi vefat ettiğinde)

Eşi çalışmıyorsa ve çocuk yoksa: 10 bin 851 lira

Eşi çalışıyor ise: 7 bin 234,50 lira

Bir çocuk için: 3 bin 617,25 lira