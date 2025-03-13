2024'ün son çeyreğinde en hızlı büyüyen G20 ülkesi: Türkiye

AA

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ülkelerinde 2024'ün son çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, G20 ülkelerinde ekonomi söz konusu dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,9 büyüme gösterdi.

Türkiye, söz konusu dönemde yüzde 1,7 ile en hızlı büyüyen G20 ülkesi oldu.

HIZLI BÜYÜMEDE ÇİN İKİNCİ

Türkiye'yi aynı dönemde yüzde 1,6 büyümeyle Çin ve Hindistan, yüzde 1,2 ile de Endonezya takip etti.

ABD ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde yüzde 0,6 büyürken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yüzde 0,4 ve İngiltere'de yüzde 0,1 büyüme görüldü.

EKONOMİSİ DARALAN ÜLKELER

Almanya ekonomisi bu dönemde yüzde 0,2 daralırken, Fransa'da da yüzde 0,1 küçülme görüldü.

Meksika ekonomisi yılın son çeyreğinde yüzde 0,6 daraldı.

2024'ÜN TAMAMINDAKİ BÜYÜME

OECD'nin çeyreklik verilere dayanarak hesapladığı 2024'ün tamamına ilişkin öncü büyüme rakamlarına göre ise G20 ülkeleri 2024'te yıllık bazda yüzde 3,2 büyüdü.

Bu oran, 2023'teki yüzde 3,4 seviyesine göre yavaşlama gösterdi.

Hindistan, 2024'te yüzde 6,7 ile en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke olurken, bu ülkeyi yüzde 5 büyüme ile Çin ve Endonezya, yüzde 3,2 büyümeyle Türkiye izledi.