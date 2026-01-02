2025, Bitcoin için düşüş yılı oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçen yıla 93 bin 425 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tariflerinin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle nisan ayında 74 bin 437 dolara kadar gerilemişti.

Tarifelerin yarattığı belirsizliklerin azalması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesiyle bu seviyelerden yükselişe geçen Bitcoin, ekim ayında rekor seviyesi olan 126 bin 199 dolara kadar çıktı.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI BITCOIN ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU

ABD'de hükümetin kapanması ve enflasyonun hala yüksek seyretmesinin Fed'in faiz politikası üzerinde yarattığı baskılarla bu seviyeden düşüşe geçen Bitcoin, 90 bin doların altına inerek yıla başladığı seviyenin de altına geriledi.

YILI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Bu gelişmelerle Bitcoin yılı yüzde 6,3 azalışla 87 bin 508 dolardan tamamladı. Ethereum da yılı yüzde 11 azalışla 2 bin 967 dolardan kapattı.