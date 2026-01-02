Türkiye'deki müze ve ören yerlerini 2025'te 33,1 milyon kişi gezdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de kültürel mirasa duyulan ilgi gün geçtikçe artıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Türkiye genelindeki müze ve ören yerlerini 33 milyon 129 bin 106 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımda, "Türkiye'nin dört bir yanındaki müzelerimiz, 2025'te geçmişle bugünü buluşturan en güçlü kültür durakları olmaya devam etti. 33 milyon 129 bin 106 kişi müzelerimizi ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN İLK 5 MÜZE VE ÖREN YERİ

Geçen yıl en çok ziyaret edilen ilk 5 müze ve ören yerlerini açıklayan Ersoy, 2 milyon 550 bin 458 kişinin Efes Ören Yeri'ni, 2 milyon 299 bin 914 kişinin Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri'ni, 1 milyon 184 bin 285 kişinin Göreme Ören Yeri'ni, 1 milyon 141 bin 219 kişinin Zelve-Paşabağlar Ören Yeri'ni ve 951 bin 338 kişinin Galata Kulesi'ni ziyaret ettiğini belirtti.

Ersoy, müzelerin öğrenme, keşfetme ve ortak hafızanın canlı tutulmasında önemli rol üstlendiğini, kültür hayatına yön vermeyi sürdürdüğünü dile getirerek, kültür, sanat ve turizm alanlarını güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye devam edeceklerini kaydetti.

