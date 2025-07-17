2025 Temmuz zamlı emekli maaşları bugün yatıyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam yapıldı.

En düşük emekli aylığı da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16 bin 881 TL'ye yükseldi.

Söz konusu artışa ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi (Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi), TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Teklif, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti.

4A ve 4B emekli maaşı ödeme günleri, tahsis numarasına göre yapılacak.

Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 15,57 zam almaya hak kazandı.

SSK, BAĞ-KUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin zamlı aylıkları temmuz ayı içinde hesaplara yatırılacak.

En düşük emekli aylığı alan SSK emeklilerinin zamlı aylıkları, 17 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Bağ-Kur emeklileri ise 25-27 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde



