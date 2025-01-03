2025 yılı SGK prim ve ödenek tutarları açıklandı

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2025 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ve ödenek tutarları belli oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu bir mesaj yayınlayarak yeni prim ve ödenek tutarı rakamlarını duyurdu.

Buna göre yeni ödemeler şöyle oldu:

YENİ SGK PRİM VE ÖDEME TUTARLARI

GSS primi: 780,17 TL

Emzirme ödeneği: 1.238 TL

Cenaze ödeneği: 4 bin 888 TL

İş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde (asgari günlük): 433,43 TL

İş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde ayakta tedavilerde (asgari günlük): 577,90 TL