2025 yılı SGK prim ve ödenek tutarları açıklandı

Haber Merkezi
2025 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ve ödenek tutarları belli oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu bir mesaj yayınlayarak yeni prim ve ödenek tutarı rakamlarını duyurdu.
Buna göre yeni ödemeler şöyle oldu:
YENİ SGK PRİM VE ÖDEME TUTARLARI
GSS primi: 780,17 TL
Emzirme ödeneği: 1.238 TL
Cenaze ödeneği: 4 bin 888 TL
İş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde (asgari günlük): 433,43 TL
İş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde ayakta tedavilerde (asgari günlük): 577,90 TL
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