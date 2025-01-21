2025 yılı veraset ve intikal vergisi oranları açıklandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılında uygulanacak maktu istisna tutarları ile 16’ncı maddede yer alan matrah dilim tutarları için 56 Seri No’lu VİV Kanunu Genel Tebliği hakkında bilgi verdi.

Buna göre, 2025 yılı veraset ve intikal vergisi oranları şöyle:

YENİ ORANLAR

-Vergi tarifesi; ilk 2 milyon 400 bin lira matrah için veraset yoluyla intikallerde vergi oranı yüzde 1, ivazsız intikallerde yüzde 10 oldu.

-Vergi tarifesi; ilk 2 milyon 400 bin lira ve sonra gelen 5 milyon 700 bin lira matrah için veraset yoluyla intikallerde vergi oranı yüzde 3, ivazsız intikallerde yüzde 15 oldu.

-Vergi tarifesi; ilk 2 milyon 400 bin lira ve sonra gelen 12 milyon lira matrah için veraset yoluyla intikallerde vergi oranı yüzde 5, ivazsız intikallerde yüzde 20 oldu.

-Vergi tarifesi; ilk 2 milyon 400 bin lira ve sonra gelen 24 milyon lira matrah için veraset yoluyla intikallerde vergi oranı yüzde 7, ivazsız intikallerde yüzde 25 oldu.

-Vergi matrahı 44 milyon 100 bin lirayı aşan matrah için veraset yoluyla intikallerde vergi oranı yüzde 10, ivazsız intikallerde yüzde 30 oldu.