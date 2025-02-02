2025 yılının ilk enflasyon verileri yarın açıklanacak

Haber Merkezi

2025 yılının ilk enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Ekonomistler ocak ayında aylık enflasyonun yüzde 4,29 artacağını tahmin ediyor.

Yıllık enflasyonun ise yüzde 41,11'e gerilemesi bekleniyor.

2025 sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,58 olarak öngörülüyor.

ENFLASYON NEDEN YÜKSELECEK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Ocak'taki Para Politikası Kurulu toplantısının özetinde ocak ayı enflasyonunda öngörülerle uyumlu bir artış beklendiğini belirtti.

Merkez Bankası'na göre ocak ayı enflasyonunda işlenmiş gıda fiyatlarının etkisi hissedilecek.

Ayrıca hizmet kalemlerinde zaman bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin öne çıktığı ifade edildi.

Öte yandan ocak ayında kira artış oranının da belirgin bir şekilde yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve İstanbul Ticaret Odası verileri aylık enflasyonda yükselişe işaret etti.

İTO verilerine göre İstanbul'un enflasyonu ocak ayında yüzde 5,16 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 48,40 olarak kaydedildi.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ AŞTI

Türk-İş, ocak ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 22 bin 131 lira olarak açıkladı, böylece açlık sınırı yılın ilk ayında asgari ücreti geçmiş oldu.

2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti.

Ocakta yoksulluk sınırı 72 bin 88 liraya, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 28 bin 756 liraya yükseldi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin mutfak enflasyonu ise aylık yüzde 4,97 artış kaydetti.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU 7 ŞUBAT'TA

TCMB, yılın ilk enflasyon raporu toplantısını 7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirecek.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

2024 YILI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Türkiye, 2024 yılını yüzde 44,38 enflasyon ile tamamladı.

Aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde geldi.