Enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler 2025!

Yağmur Dinç

Enflasyon, bir ekonomideki genel fiyat seviyelerinin sürekli olarak artmasıdır.

Yani, zaman içinde ürünlerin ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesi sonucu paranın satın alma gücünün düşmesidir.

Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda, aynı miktarda parayla daha az mal ve hizmet alınabilir.

Türkiye de son yıllarda yüksek enflasyon ile mücadele eden ülkeler arasındadır.

Peki; enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler hangileridir? İşte o liste...

YÜKSEK ENFLASYONLU ÜLKELER 2025

Venezuela: Ülke, yıllardır yüksek enflasyonla mücadele ediyor. 2024'te de enflasyon oranı çok yüksek seviyelerdeydi, yüzde 2000'in üzerinde.

Zimbabve: Zimbabve, geçmişte hiperenflasyon yaşadığı bilinen bir ülke ve şu anda da oldukça yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya.

Sudan: Sudan'da da yüksek enflasyon oranları devam etmekte. 2024'te enflasyon oranı yüzde 200 civarındaydı.

Arjantin: Arjantin, son yıllarda yüksek enflasyon oranları ile dikkat çekiyor. 2024'te yıllık enflasyon oranı yüzde 100'ün üzerindeydi.

Türkiye: Türkiye, 2023 ve 2024'te enflasyon oranlarında yüksek seviyeler gördü. 2024'te enflasyon oranı yüzde 60'ın üzerinde gerçekleşti.