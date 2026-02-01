2025'te muayeneden geçirilen araç sayısı 13,3 milyonu aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre Türkiye'de araç muayene işlemleri Bakanlık koordinesinde yürütülüyor.

Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı yapılabilmesi için söz konusu çalışmalar kamu ve özel sektör işbirliğiyle sürdürülüyor.

ÜLKEDE TOPLAM 320 İSTASYON BULUNUYOR

Bu kapsamda Türkiye'de 218'i sabit, 76'sı seyyar, 19'u seyyar traktör ve 7'si motosiklet olmak üzere toplam 320 muayene istasyonu bulunuyor.

2025'TE 13 MİLYONUN ÜZERİNDE ARAÇ MUAYENE EDİLDİ

İstasyonlarda, geçen yıl 13 milyon 334 bin 583 araç muayene edildi.

Bu araçların 9 milyon 153 bin 524'ünün hafif kusurlu, 3 milyon 507 bin 784'ünün ağır kusurlu, 140 bin 308'sinin emniyetsiz, 532 bin 967'sinin kusursuz olduğu belirlendi.

Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri, yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler olarak öne çıktı.

"TEKNİK KUSURLU ARAÇLARIN SEYİR HALİNDE OLMASINI ENGELLİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazalarının en fazla sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, araçların teknik kusurlarının ikinci neden olarak öne çıktığını söyledi.

Bakanlıkça düzenlenen ve operasyonları yine Bakanlığın denetiminde olan TÜVTÜRK'ün araç muayene sistemiyle bu hizmetin verildiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Araçlardan kaynaklı teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurlu araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz." dedi.

"YILDA ORTALAMA 100 BİNİN ÜZERİNDE KAZANIN ÖNÜNE GEÇİYORUZ"

Muayene sürecinde ağır kusurlu veya emniyetsiz olduğundan trafik güvenliğini tehdit ettiği belirlenen araçların muayenelerinin ancak bu kusurlar giderildikten sonra onaylandığını vurgulayan Uraloğlu, böylece risk oluşturabilecek araçların trafiğe çıkmalarının engellendiğini bildirdi.

Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bir yandan yolların altyapısını güçlendirirken diğer yandan da araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz."

AY AY MUAYENE EDİLEN ARAÇ SAYILARI:

Geçen yıl muayeneden geçirilen araç sayıları aylar itibarıyla şöyle:

Ocak, 961 bin 614

Şubat, 808 bin 913

Mart, 975 bin 734

Nisan, 991 bin 627

Mayıs, 1 milyon 110 bin 598

Haziran, 1 milyon 36 bin 917

Temmuz, 1 milyon 194 bin 983

Ağustos, 1 milyon 116 bin 018

Eylül, 1 milyon 185 bin 806

Ekim, 1 milyon 190 bin 089

Kasım, 1 milyon 224 bin 755

Aralık, 1 milyon 537 bin 529

Toplam, 13 milyon 334 bin 583