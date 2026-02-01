Yılın ilk enflasyon verileri salı günü açıklanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Piyasaların gözü bu açıklamada...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından salı günü, yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

12 AYLIK ORTALAMA VERİLERİ DE YER ALACAK

TÜİK’in Salı günü açıklayacağı ocak ayı enflasyon rakamları, aylık ve yıllık artış oranlarıyla birlikte on iki aylık ortalamalara göre enflasyon verilerini de içerecek.

Aralık ayında on iki aylık ortalama enflasyon yüzde 34,88 seviyesinde bulunmuştu.

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerine göre, ocakta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.

HANEHALKININ İYİMSERLİK ORANI ARTTI

Gelecek 12 aylık süreçte enflasyonun aşağı yönlü bir seyir izleyeceğine dair hanehalkı nezdindeki iyimserlikte ise kıpırdanma dikkat çekti.

Fiyat artış hızının yavaşlayacağını bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 1,64 puanlık artışla yüzde 26,17 seviyesine yükseldi.

PİYASALAR İÇİN KRİTİK VERİ

Enflasyon verileri özellikle kira artış oranları, memur ve emekli maaş zammı gibi ekonomik kalemlerde belirleyici sayılıyor.

Ocak ayı enflasyonu, yıl boyunca uygulanacak ekonomik politikalar ve Merkez Bankası’nın para politikası kararları için de önemli bir temel oluşturacak.