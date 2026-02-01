BDDK yeni kredi kartı düzenlemesinin detaylarını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kredi kartlarında yeni dönem...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aldığı bir dizi kararla kredi kartları ve kredilerde değişikliğe gitti.

30 Ocak 2026 tarihli karar ile kredi kartı borçlarının yapılandırılması ve limitlerin yeniden düzenlenmesine ilişkin yeni adımları açıklandı.

DÖNEM BORÇLARI 48 AY VADEYLE YAPILANDIRILACAK

Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak.

Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak.

LİMİTLERDE AYLIK VE YILLIK GELİR ESASI

Kart limiti düşürülürken bankalar, son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak.

Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek.

MAAŞ BORDROSU TALEP EDİLECEK

Yeni dönemde kredi kartı başvurularında ve limit artırımlarında, başvuru sahiplerinden belgeli gelir beyanı istenecek.

Maaş bordrosu veya resmi gelir belgesi sunulamayan kişiler için yüksek limitli kredi kartı tahsisi yapılmayacak.

BANKA DEĞİL KİŞİ BAZLI

BDDK’nın düzenlemesiyle birlikte kredi kartı limitleri banka bazlı değil, kişi bazlı toplam limit üzerinden değerlendirilecek.

Bir kişinin farklı bankalardaki tüm kredi kartı limitleri toplanarak toplam risk tutarı hesaplanacak.

400 BİN TL LİMİT ÜZERİNE DÜŞÜŞ KARARI

Toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kişilerin kart limitlerinde düşürmeye gidilecek.

Bu kapsamda bazı kredi kartlarında yüzde 50 ile yüzde 80 arasında limit azaltımı yapılabilecek.

Toplam kredi kartı limiti 750 bin TL’nin üzerinde olan kullanıcılar için ise daha sıkı bir uygulama devreye alınacak. Bu kişilerde, geçmiş dönemlerde kullanılabilir limitin en düşük seviyede kaldığı tutar esas alınacak ve bu tutarın yüzde 80’i baz alınarak yeni limit belirlenecek.

BANKALARA SON TARİH VERİLDİ

BDDK, bankalara gerekli düzenlemelerin 15 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanması yönünde talimat verdi. Belirtilen tarihe kadar kredi kartı limitlerinin yeni kurallara uygun hale getirilmesi istenecek.

15 Şubat 2026 sonrasında toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin altına düşen kişiler için sınırlı ve kontrollü limit artışları mümkün olabilecek. Ancak bu tutarın üzerindeki limit taleplerinde gelir durumu ve kredi notu kriterleri daha sıkı şekilde uygulanacak.

AMAÇ FİNANSAL DİSİPLİNİ GÜÇLENDİRMEK

Yeni adıma ilişkin tartışmalar devam ederken BDDK'dan kredi kartı limitleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, bahse konu kararların, 31.10.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde BDDK'ye tevdi edilen görevler ve 21.01.2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler kapsamında finansal istikrarın güçlendirilmesini temin etmek amacıyla bir paket halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile koordinasyon içerisinde temelde tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele ve uluslararası düzenlemelere uyum adına alındığı ifade edildi.

"ARALIK 2025 VERİLERİNE GÖRE SEKTÖRDE 13,3 TRİLYON LİRA KREDİ KARTI LİMİTİ BULUNUYOR"

"Kredi Kartı Limitlerine İlişkin Düzenleme" ile alınan kararın bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirleriyle orantılı olarak harcama yapmalarının temin edilmesine ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasına yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13,3 trilyon lira bireysel kredi kartı limiti bulunmakta olup toplam limitin sadece yüzde 21’i kullanılmakla beraber, yüzde 79’u kullanılmamaktadır. Sektörde Aralık 2025’te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani yüzde 75’i 400 bin lira altında kredi kartı limitine sahiptir. Yani kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir.



750 bin lira altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin lira üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20’dir.

"GELİRLERİNİN 4 KATINA KADAR LİMİT KULLANABİLİRLER"

Açıklamada, müşteri mağduriyetine yer vermemek amacıyla, son bir yıldaki harcamaların dikkate alındığı ve harcamanın en yüksek olduğu aydaki limitin de belirli bir oranda azaltılması kuralının getirildiği bildirildi.

400 bin lira kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının kredi kartı limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. 'Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme' kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.

ALT GELİR GRUPLARININ İLK EVLERİNİ ALMALARI KONUSUNDA DESTEK

"Bireysel Kredi Kartı Borçlarının ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme" ile finansal tüketicinin korunması ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: