2025’te yapay zekâ serveti patladı: Yeni milyarderler listesi

- 2025'te yapay zekâ sektörü, 200 milyar doları aşan yatırımlarla birçok yeni milyarder ortaya çıkardı.
- Surge AI'dan Edwin Chen en zengin isim olurken, Scale AI'dan Lucy Guo "en genç kadın milyarder" unvanını aldı.
- Büyük teknoloji şirketlerinin CEO'ları ve startup kurucuları da önemli servet artışları yaşadı.
2025, yapay zekâ ekosistemi için rekorların yılı oldu.
Crunchbase verilerine göre yatırımcılar, yıl boyunca AI girişimlerine 200 milyar doların üzerinde kaynak aktardı.
Bu tutar, küresel risk sermayesinin neredeyse yarısına karşılık geliyor. Artan fonlar, yeni şirketleri milyar dolar değerlemelere taşıdı ve teknoloji dünyasında güçlü bir servet dalgası yarattı.
FORBES LİSTELEDİ
Forbes’un değerlendirmesine göre 50’nin üzerinde kurucu ve yönetici, kâğıt üzerinde milyarderler kulübüne katıldı.
Sadece ABD merkezli girişimler değil; Çin’de açık kaynak modeller geliştiren şirketler de bu yükselişten pay aldı. Altyapıdan modellere, uygulamalardan veri hizmetlerine uzanan geniş bir alanda değerlemeler tırmandı.
2025’İN YAPAY ZEKÂ MİLYARDERLERİ
EDWİN CHEN-SURGE AI
Serveti: 18 milyar dolar
Veri etiketleme şirketi Surge AI, beş yıldan kısa sürede 24 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Google, Microsoft, Meta ve Anthropic gibi devlerle çalışan şirketin yüzde 75’i Chen’e ait. Chen, Forbes 400 listesine giren en genç isimlerden biri oldu.
BRET TAYLOR & CLAY BAVOR-SİERRA
Serveti: 2,5 milyar dolar
Odak alanı: Müşteri hizmetlerinin yapay zekâ ajanlarıyla otomasyonu
Değerleme: 10 milyar dolar
BRENDAN FOODY, ADARSH HİREMATH, SURYA MİDHA-MERCOR
Unvan: 22 yaşında “en genç self-made milyarderler”
Odak alanı: Veri değerlendirme ve etiketleme
Değerleme: 10 milyar dolar
ANTON OSİKA & FABİAN HEDİN-LOVABLE
Serveti: 1,6 milyar dolar
Kullanıcıların kod yazmadan komutlarla site ve uygulama geliştirmesini sağlayan platformlarıyla hızla büyüdüler.
LUCY GUO: DÜNYANIN EN GENÇ KADIN MİLYARDERİ
Scale AI’ın kurucu ortaklarından 31 yaşındaki Lucy Guo, Meta’nın şirkete ortak olmasıyla servetini milyar dolar seviyesine taşıdı. Böylece, teknoloji alanında dikkat çeken bir profil olarak “en genç kadın milyarder” unvanını aldı.
BÜYÜK TEKNOLOJİ YÖNETİCİLERİNDE DE REKOR ARTIŞ
Yalnızca startup kurucuları değil, büyük teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri de 2025’te ciddi kazanç elde etti. ABD’nin en zengin 10 teknoloji CEO’su, yıl içinde toplu servetini 550 milyar dolar artırdı.
Elon Musk, listenin zirvesinde yer aldı. Serveti yüzde 50 artarak 645 milyar dolara ulaştı.
SpaceX’in değeri 800 milyar dolara çıktı.
Tesla için açıklanan ve tarihin en büyük paketlerinden biri sayılan 1 trilyon dolarlık anlaşma da bu artışı destekledi.