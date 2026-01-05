2026 Ocak-Temmuz en düşük memur maaş zammı belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyonu açıklandı.

Böylelikle temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranları belli oldu.

Kamu çalışanlarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026 Ocak zamlı maaşları için 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Türkiye'de toplam 5,2 milyon memur bulunuyor. Belirlenen zam oranı tüm memur ve memur emeklilerini etkileyecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklisi yılda iki kez, ocak-temmuz ve temmuz-aralık aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

TOPLU SÖZLEŞME DEVREYE GİRDİ

Memur ve memur emeklisinde 6 aylık enflasyon verisine ek olarak toplu sözleşme de devreye giriyor.

2025 yılı ikinci dönemindeki Toplu Sözleşme oranı yüzde 5, 2026’nın birinci Dönem Toplu sözleşme oranı ise yüzde 11 ve 1.000 TL taban aylık zammı şeklinde belirlendi.

1.000 TL İLAVE ÜCRET

Bu tutar, zamma +1 puan olarak yansıtılabiliyor.

MEMUR ZAM ORANI: YÜZDE 18,6

Memurlara yansıyacak 6 aylık artış: Yüzde18,6

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'den 9 bin 393 ,55 TL artışla 59 bin 897 TL'ye çıktı.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

En düşük memur maaşı 22 bin 671 TL'den 4 bin 216,80 lira artışla 26 bin 888 TL'ye çıktı.

(1000 TL'lik ilave ödeme eklenmemiştir.)