25.000 TL ile 150.000 TL arası borcu olanlara müjde: Ödemeler azalıyor

TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.

Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

BORÇLARA GÖRE FAİZ İNDİRİMİ

Yeni faiz indirimi ile birlikte, daha az faiz ödeyeceksiniz. Ancak, hangi borç diliminde olduğunuz önemli.

Eğer borcunuz 25.000 TL'nin altındaysa, faiz oranınızda herhangi bir değişiklik olmayacak. Ama daha büyük borçlar için, faiz oranındaki düşüş sayesinde ödemeniz gereken miktar azalacak.

1. Dönem Borcu 25.000 TL Altı Olan Kartlar

Eski faiz oranı: %3,5

Yeni faiz oranı: %3,5 (değişmedi)

Sonuç: Faiz oranı değişmediği için herhangi bir fark olmayacak. Yani, hala %3,5 faizle borç ödüyorsunuz.

2. 25.000 TL ile 150.000 TL Arası Borcu Olan Kartlar

Eski faiz oranı: %4,25

Yeni faiz oranı: %4

Sonuç: Faiz oranı %4,25'ten %4'e düştü. Bu durumda, 25.000 TL ile 150.000 TL arasında borcu olanlar, daha az faiz ödeyecekler. Örneğin, 100.000 TL borcunuz varsa, faiz ödeme miktarınızda bir azalma olacaktır.

3. 150.000 TL Üstü ve Kurumsal Kartlar

Eski faiz oranı: %4,75

Yeni faiz oranı: %4,5

Sonuç: Eğer 150.000 TL'nin üzerinde borcunuz varsa, faiz oranı %4,75'ten %4,5'e düştü. Bu da, büyük borçlar için daha az faiz ödeyeceğiniz anlamına geliyor.