28 bin 75 liralık asgari ücret Resmi Gazete'de yer alarak resmileşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılına ilişkin asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yer buldu.

Tebliğde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 12 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 23 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Yapılan üç toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1101 lira olarak tespit edilmesine, asgari ücret desteğinin 1270 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.

"ÖDENMESİ ZORUNLU EN DÜŞÜK ÜCRET"

Gerekçede asgari ücretin ödenmesi zorunlu olan en düşük ücret olduğu vurgulanarak Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücretin bir pazarlık ücreti olmadığına dikkat çekilirken komisyonun karar sürecinde işçilerin geçim şartları ile enflasyon hedefi başta olmak üzere çeşitli ekonomik göstergeleri değerlendirdiği ifade edildi.