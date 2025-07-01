32 elektrik santraline 2 milyar liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), internet sitesinden kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin listeyi yayımladı.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

TEİAŞ'ın listesine göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale mayıs için 2 milyar 27 milyon 625 bin 286 lira ödenecek.

EN YÜKSEK ÖDEME 170,4 MİLYON LİRA

Kapasite mekanizması çerçevesinde 170 milyon 459 bin 597 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 156 milyon 288 bin 13 lira tutarında kapasite ödemesiyle Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.