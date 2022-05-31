3600 ek göstergede çalışmalar tamamlandı

Külliye'deki toplantıda iki alternatif masaya geldi. Hazırlanan taslak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Milyonlar, hükümet ile Memur-Sen arasında devam eden 3600 ek gösterge çalışmalarını yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, söz konusu ek göstergeyle ilgili toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, dar ve geniş kapsamlı iki alternatif masaya yatırıldı.

Ek gösterge çalışmaları tamam

3600 ek gösterge görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Taslak çalışmasının, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Komisyona sunulan talep

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta gerçekleştirmişti.

AA'nın haberine göre, ikinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.

Ek gösterge nedir

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.