40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi

Bazı meslekleri yapmak için yeterlilik belgesi gerekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunu yeniden düzenleyen bir tebliği yürürlüğe koydu.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ ile tehlikeli 40 meslek koluna, mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi.

Böylece belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 204'ten 244'e çıktı.

BELGESİ OLMAYAN ÇALIŞAMAYACAK

Çevre, otomotiv, inşaat, enerji, metal, elektrik elektronik, makine, maden, ulaştırma ve haberleşme alanındaki bu mesleklerde belgesi olmayan çalışamayacak.

Yayımlanan tebliğe göre, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından standardı belirlendi ve belirtilen mesleklerde çalışanların, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmaları zorunlu olacak.

USTALIK BELGESİ OLANLARIN YETERLİLİK BELGESİ ALMASINA GEREK YOK

Düzenlemede bazı istisnalara da yer verildi. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ustalık belgesi bulunanlar, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik okullardan ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ile belirli tarihten önce MEB onaylı kurs programlarını tamamlayanlar, belgelerinde yer alan alanlarda çalışmaları şartıyla bu zorunluluktan muaf tutulacak.

Kurallara uymayan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanun kapsamında yaptırım uygulanacak.

Belgesi bulunmayan ve muafiyet kapsamında yer almayan kişiler, tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra bu işlerde çalıştırılamayacak.

"YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ODAKLI MESLEKLER DE LİSTEDE"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tebliğe ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Nitelikli iş gücünü güçlendirmek ve çalışma hayatında standartları yükseltmek için önemli bir adım daha attık. İş sağlığı ve güvenliği açısından kritik alanlar ile yeşil ve dijital dönüşüm odaklı meslekleri Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına aldık. Bu düzenlemeyle birlikte 40 yeni mesleğin daha dahil edilmesiyle belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 204'ten 244'e çıktı.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER

Atık Ayırma İşçisi (Seviye 3)

Atık Koordinatörü (Seviye 5)

Batarya Elektrikli Araç Bakım Onarımcısı (Seviye 4)

Batarya Elektrikli Araç Bakım Onarımcısı (Seviye 5)

Beton Pompa Operatörü (Seviye 3)

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı (Seviye 4)

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı (Seviye 3)

Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 5)

Buhar Kazanı Operatörü (Seviye 4)

Dökümcü (Seviye 4)

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Elektrikli Araç Montaj Elemanı (Seviye 3)

Elektrikli Araç Montaj Elemanı (Seviye 4)

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi (Seviye 3)

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi (Seviye 4)

Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli

Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli (Seviye 4)

Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli (Seviye 5)

Güneş-Isıl Sistem Personeli (Seviye 4)

Güneş-Isıl Sistem Personeli (Seviye 5)

Hibrit Araç Bakım Onarımcısı (Seviye 4)

Hibrit Araç Bakım Onarımcısı (Seviye 5)

Isıtma Tesisatı Bakım Onarım ve Servis Elemanı

İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3)

İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 4)

Kızgın Yağ Kazanı Operatörü (Seviye 4)

Maçaçı (Seviye 3)

Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Mermer-Doğaltaş İmalat Elemanı (Seviye 3)

Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 4)

Mobil Vinç Operatörü (Seviye 3)

Nezaretçi (Maden) (Seviye 5)

Rüzgâr Güç Sistemi Personeli (Seviye 4)

Rüzgâr Güç Sistemi Personeli (Seviye 5)

Sıcak Su Kazanı Operatörü (Seviye 4)

Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 4)

Tahliyeci (Seviye 4)

Tehlikeli Atık Toplayıcısı (Seviye 3)

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü (Seviye 3)