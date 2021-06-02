Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayıs ayında ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi" dedi.

Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayıs ayında ihracat geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65,5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatına ulaştık.” dedi.

İLK 5 AYDA GEÇEN MAYIS GERİDE KALDI

“İlk 5 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3'lük artışla 85,2 seviyesine taşımız durumdayız.” diyen Bakan Muş, yıllıklandırılmış ihracat değerinin 193.3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ihracat rakamı olduğu aktardı.

İTHALAT RAKAMLARI

İhracatı, 200 milyar doların üstüne çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Muş, ithalat rakamlarına ilişkin ise “İthalat, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 54 artarak 20.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 7.8 puan artışla yüzde 82,3'e yükseldi." şeklinde konuştu.

179 ÜLKEYE TÜRK LİRASIYLA İHRACAT

Bakan Muş, "Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, TL ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 13.5 milyar TL düzeyini aşmış bulunmakta." ifadelerini kullandı.