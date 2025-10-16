Mobil internet hızında devrim: 5G ihalesi 3,5 milyar doları geçti

5G yetkilendirme ihalesi, tüm frekans bantlarına ilişkin paketlerin satış sürecinin tamamlanmasıyla sona erdi.

5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesine yönelik teklif dosyaları, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ temsilcileri tarafından İhale Komisyonuna teslim edildi.

İhalede, 2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar oldu.

1 NİSAN 2026'DA KULLANIMDA OLACAK

Mobil internet hızını mevcuda göre en az 10 kat artıracak 5G teknolojisi, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen ihale öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, hazırlıklar hakkında komisyon üyelerinden bilgi aldı.

İhaleye katılan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone temsilcileri, İhale Komisyonuna teklif dosyalarını teslim etti.

İHALE'NİN İŞLEYİŞİ

İhale, iki farklı bantta, her bir frekans paketi için belirlenen asgari değerler üzerinden 11 frekans için gerçekleştirildi.

İhalede öncelikle isteklilerin kapalı teklifleri açıldı ve ihale açık teklif usulü ile devam etti. Bu aşamada isteklilerden sözlü teklifleri istendi.

ÖDEME ÜÇ EŞİT TAKSİTLE

İhale sonucunda oluşan bedel, BTK tarafından hazırlanacak ihale şartnamesinde belirlenen usulle, ihaleyi kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödenecek.Taksitlerin vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödeme yapılmayan miktar ve süre için yıllık yüzde 7,93'ün iki katı kadar gecikme faizi uygulanacak. Ödemenin vade tarihinden en fazla 30 gün içinde belirtilen faiz oranı ile yapılmaması halinde ise BTK tarafından ilgili yetkilendirmenin fesih sürecine ilişkin işlemler başlatılacak.Ayrıca 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmelerin 5G ihalesi kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5’i oranında ödeme yapacak.

YETKİLENDİRME SÜRESİ

Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek. İhalenin ardından tahsis edilecek frekanslardan 1 Nisan 2026'dan itibaren yeni teknolojiyle hizmet sunumuna başlanabilecek.

ASGARİ DEĞERLER

İhaleye çıkılan frekanslara ilişkin asgari değerler şöyle:

ABDULKADİR URALOĞLU, 5G İHALESİNİN YAPILDIĞI SALONA CANLI BAĞLANTIYLA KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ihalenin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın telefonu üzerinden canlı olarak ihale salonuna bağlandı.

5G ihalesinin Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni eden Uraloğlu, "Beklenen bir süreçti. 5G, ülkemizin daha ulaşılabilir olmasını yüksek kalite ve hızla sağlayacak. Kamuya da ciddi şekilde katkı vermiş olacak." diye konuştu.

Uraloğlu, ihale sürecini yöneten ekibe teşekkür ederek, "Gerek ihale dokümanının hazırlanması gerekse de tekliflerin verilmesi noktasında üç operatörümüzü defalarca dinledik, onların görüşlerinden yararlandık, tekliflerini aldık, kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, "5G ihalesinde 3 milyar 534 milyon dolarlık sonuç elde ettik, beklediğimiz rakamın üzerine de çıktık, başarılı bir ihale oldu." ifadelerini kullandı.

URALOĞLU'NDAN OPERATÖRLERE TEŞEKKÜR

Öte yandan Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda da Türkiye'yi iletişimde daha da ileriye taşıyacak 5G ihalesinin bugün gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti: