Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesini değerlendirdi

Türkiye'nin iletişim altyapısını güçlendirecek ve hızlandıracak olan 5G ihalesi bugün gerçekleşti.

İhaleye katılan üç şirketin kazandıkları frekanslar belli olurken, bu kapsamda da 11 paketin satışı gerçekleştirildi.

İhale sonucunda elde edilen gelire dair detayları da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.

"İHALE GERÇEKLEŞTİ"

Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin dijital dönüşümünde önemli bir eşik olan 5G ihalesinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, “Türkiye’yi iletişimde daha da ileriye taşıyacak 5G ihalemizi bugün gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

"EKONOMİMİZE BÜYÜK KATKI SUNACAK"

Uraloğlu, 5G ihalesi kapsamında asgari 2 milyar 125 milyon ABD doları olarak belirlenen hedefin, KDV ile birlikte 3 milyar 534 milyon ABD dolarına ulaştığını belirtti.

Bakan, bu tutarın Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

3 OPERATÖRE TEŞEKKÜR ETTİ

Uraloğlu ayrıca ihaleye katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye’ye teşekkür ederek, Türkiye’nin iletişim altyapısında 5G dönemine güçlü bir başlangıç yaptığını ifade etti.

Uraloğlu açıklamasında, "5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlediğimiz 2 milyar 125 milyon dolar hedefimiz, KDV ile 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı. Ekonomimize büyük katkı sunacak 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.