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    Fed Başkanı Powell'dan enflasyon açıklaması

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadeleye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını belirtti.
    • 08.09.2022 - 18:21
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    Fed Başkanı Powell'dan enflasyon açıklaması

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Cato Enstitüsü'nün 40. Yıllık Para Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu.

    Kovid-19 salgınının ekonomiyi ciddi şekilde bozduğu ve risklere yol açtığına işaret eden Powell, salgının etkileri olmasaydı bu kadar yüksek enflasyonun görülmeyeceğini söyledi.

    Powell, salgının talepte kaymalara ve arz yönlü kısıtlamalara neden olduğunu belirterek, enflasyona katkıda bulunduğunu aktardı.

    "Güçlü bir şekilde hareket etmeliyiz"

    Salgının iş gücünde de azalmaya neden olduğunu anımsatan Fed Başkanı Powell, bunun arz üzerindeki kısıtlamaları artırdığı ve son derece sıkı iş gücü piyasası koşulları ile ücretler üzerinde yukarı yönlü baskıya neden olduğunu anlattı.

    Powell, Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye düşürme hedefi doğrultusunda fiyat istikrarı için sorumluluğunu kabul ettiğini belirterek, "Şimdi yaptığımız gibi doğrudan, güçlü bir şekilde hareket etmeliyiz ve iş bitene kadar devam etmeliyiz." dedi.

    Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin o kadar büyük olacağını kaydeden Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir şekilde uyardığını anımsattı.

    Powell, enflasyonla mücadeleye "güçlü bir şekilde bağlı" olduklarını yineleyerek, dış politik değerlendirmeleri de asla dikkate almadıklarını vurguladı.

    Enflasyon beklentilerinin çapalanmasının önemine dikkat çekti

    Enflasyon beklentilerinin çapalanmasının da önemine dikkati çeken Powell, enflasyon hedefin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa, halkın ekonomik karar verme sürecine daha yüksek enflasyonu doğal olarak dahil etmeye başlayacağı endişesinin de o kadar büyük olduğunu aktardı.

    Jerome Powell, iş gücü piyasasında talebin hala çok güçlü olduğuna işaret ederek, kalıcı iş gücü açığının zorluklar yaratacağını anlattı.

    Fed Başkanı Powell dan enflasyon açıklaması #1

    "Birçok ülke yüksek enflasyonu yaşıyor"

    Ekonominin yapısının sürekli değiştiğini belirten Powell, dünyanın dört bir yanında birçok ülkenin yüksek enflasyonu yaşadığını dile getirdi.

    Powell, Fed'in para politikasını yüksek belirsizlik altında yaptığına dikkati çekerek, bu durumun işlerini zorlaştırdığını kaydetti.

    Fed'in bilançosuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Powell, bilançonun halihazırda önemli ölçüde büyük olduğunu, haziranda başlayan bilanço küçültme sürecinin bu ay hızını artırdığını kaydetti. Powell, bilanço küçültme planının detaylarını ekonomiye ve piyasa gelişmelerine göre her an değiştirmeye hazır olduklarını yineledi. Bilançoda mevcut çerçevelerinin iyi olduğunu belirten Powell, sınırlı rezervlere dönmeye gerek olmadığını ifade etti.

    Merkez bankası dijital para birimine ilişkin bir soru üzerine ise Powell, "Merkez bankası dijital para birimi konusunda herhangi bir karar verilmedi." yanıtını verdi.

    Powell, merkez bankası dijital para biriminin avantajları ve dezavantajlarını değerlendirmeye devam ettiklerini belirterek, değerlendirme sürecinin biraz zaman alacağını aktardı.

    Fed Başkanı Powell dan enflasyon açıklaması #2


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