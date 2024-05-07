Adana'da ham karpuzun tarladan çıkışını engelemek için tim kurdular Tadı ile ünlü Adana karpuzu marka değeri timlerle korunuyor. Coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunun olgunlaşmayanlarının pazara sürülmesini önlemek amacıyla "ham karpuz timleri" mesai veriyor.

AA

Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 20'sinin yapıldığı Adana'da, tadı ve kokusuyla dikkati çeken bu ürünün hasadına yakında başlanacak.

Ham karpuzların piyasaya sürülmesinin önlenmesi için erken hasadın önüne geçilmesi gerekiyor.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu amaçla son yıllarda "ham karpuz timleri" oluşturarak tarlaları denetliyor.

Denetimlerle hem Adana'nın coğrafi işaret tescilli karpuzunun marka değeri korunuyor hem de tüketiciye ham ürün satışının önüne geçiliyor.

Sektör paydaşları timleri destekliyor

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan, sektör paydaşlarınca desteklenen "ham karpuz timleri", kentin coğrafi işaret tescilli ürünü karpuzun marka değerini korumak için erken hasadı önlemeye yönelik denetim yapacak.

20 ekip sahada

Kentte bu yıl 3'er kişiden oluşan 20 ekip oluşturuldu.

Karpuz timi nasıl çalışıyor?

Karpuz üreticisi, hasat yapmadan önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi veriyor. Müdürlük, bu bilgilendirme doğrultusunda timi hasat yapılacak tarlaya yönlendiriyor. "Ham karpuz timi", tarlada karpuzu kesip tadını ve rengini kontrol ediyor.

Tarlalarda olgunlaşmamış karpuz imha ediliyor

Olgunlaşmamış karpuzların olduğu tarlalarda hasada engel olan tim, toplanmış ham karpuzlara rastladığında ise ürünün imha edilmesine karar veriyor.

Karpuz yüklü kamyon ve traktörler denetleniyor

Ekipler, zaman zaman yollarda da karpuz yüklü kamyon ve traktörleri denetliyor. Ham karpuz timleri, hasadın sona erdiği ağustos ayı ortasına kadar görev yapıyor.

"Karpuz üretiminin yıllık 3,5 milyon ton ile 4,2 milyon ton arasında"

Adana Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Türkiye'de son 10 yılda ortalama karpuz üretiminin yıllık 3,5 milyon ton ile 4,2 milyon ton arasında değiştiğini söyledi.

"2023'te 85 bin dekarlık alanda 555 bin ton karpuz üretildi"

Kentin karpuz üretimiyle ilk sırada yer aldığını belirten Kökçüoğlu, şu bilgileri verdi:

2023 yılında 85 bin dekarlık alanda 555 bin ton karpuz üretimi gerçekleştirdik. Ürettiğimiz karpuzun yaklaşık yüzde 65'ini örtü altı sistemlerinde, geri kalanları ise açık tarlalarda üretmekteyiz.

"En büyük sorun erken hasat"

Kökçüoğlu, yaz aylarında severek tüketilen karpuzda en büyük sorununun erken hasat olduğunu dile getirdi.

Timler günde 40-50 tarlaya gidiyor

Bu durumun önüne geçmek, hem üreticiyi hem tüketiciyi hem de ürünün ticaretini yapanları korumak için ham karpuz timlerinin işbaşında olduğunu anlatan Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

Oluşturduğumuz bu timler vasıtasıyla ortalama günde 40-50 tarlaya gidiyoruz. Teknik ekipten oluşan bu timdeki görevli arkadaşlarımız, karpuzu keserek tadına, kokusuna, rengine bakıyorlar. Eğer hasat olgunluğuna ulaşmışsa izin veriyoruz. Ulaşmamışsa bu karpuzların hasadını engelliyor, beklemeye alıyoruz.

"Tespit ettiğimiz ham karpuzların imhasına karar veriyoruz"

Kökçüoğlu, timin emniyet güçlerinden destek alarak yollarda da kontrol yaptığını belirterek, şu bilgileri verdi:

Yol kontrollerimizde tespit ettiğimiz ham karpuzların imhasına karar veriyoruz. Böylece bir Türkiye markası olan Adana karpuzunun marka değerini korumuş oluyoruz. Vatandaşlarımızın manavdan, marketten aldıkları karpuzları gönül rahatlığıyla ham olmadığından emin olarak evlerine götürüp tüketmelerine vesile oluyoruz.

"Denetleme sonucunda şikayet gelmiyor"

Karataş ilçesinde 20 yıldır karpuz yetiştiren Murat Üçgül de yüksek maliyetlere rağmen üretime devam ettiklerini söyledi. Hasatla ilgili kontrollerin herkese faydası olduğunu vurgulayan Üçgül, şöyle konuştu:

Denetlemeden çok güzel sonuçlar alıyoruz. Daha önce denetleme olmadığı için sıkıntılar yaşıyorduk. Herkes ham karpuz hasat ediyordu. Şimdi ise karpuz yetiştikten sonra hasat ediliyor. Bu denetleme sonucunda gittiği yerden şikayet gelmiyor, yiyen de şikayet etmiyor.

"Denetimler olumlu"

Karataş'ın Bahçe Mahallesi'nde 26 yıldır karpuz yetiştiren Özkan Koca, denetimlerin kendileri ve tüketici için olumlu olduğunu dile getirdi.

Üretici Engin Koca da piyasaya ham karpuz sürülmemesi için bu tür denetlemelerin önemli olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)