60 yaş üstü Avrupa turizmini şekillendiriyor: Türkiye ilk sırada

Avrupa turizminin en hızlı büyüyen ve en istikrarlı hedef grubu haline gelen 60 yaş üstü kuşağa odaklanan Almanya’daki Best Ager (66+) Kongresi’nde, turizmin geleceğinde bu kuşağın oynadığı rol saptandı.

Pandemi sonrası özgürlüğünü bilinçli kullanan Best Ager’ler, hem ekonomik hem kültürel açıdan turizmin itici gücü haline gelirken, Türkiye de bu kuşağın favori destinasyonlarından biri olarak öne çıktı.

Dünyayı görmüş, varlıklı, öğrenmeye ve hayattan zevk almaya devam eden 60+ turistler artık turizmin geleceğini belirliyor..

TÜRKİYE, AVRUPA BEST AGER’LERİNİN FAVORİSİ

Almanya’nın Bingen kentindeki Rhine Valley Kongre Merkezi, 10 Eylül’de uluslararası turizm dünyasının dikkatini çeken bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Twin Cities World Tourism Forum - TCWTF (İkiz Şehirler Dünya Turizm Forumu) tarafından düzenlenen Best Ager Konferansı, turizmin geleceğinde 60 yaş üstü kuşağın belirleyici rolünü masaya yatırdı.

ALMANYA’DAN GÜÇLÜ MESAJLAR

Türkiye’nin Almanya Mainz Başkonsolosu Mehmet Akif İnam ile Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi ve Dış İlişkiler Başkanlığı’ndan Xinru Fang, konferansın açılışına katılan isimler arasında yer aldı.

Turizm sektörünün geleceğine ışık tutan mesajlarla başlayan Best Ager Forumu, etkinliğe ev sahipliği yapan Bingen Belediye Başkanı ve TCWTF Başkanı Thomas Feser’in açılış konuşmasıyla başladı.

REN NEHRİ

Feser, Ren Nehri’nin bağları, şehirleri ve gemi turlarıyla eskiden beri yaşlı gezginler için bir cazibe merkezi olduğunu hatırlatarak, bugün her zamankinden daha fazla “genç kalan Best Ager”ler için güvenli ve tercih edilen bir destinasyon sunduğunu vurguladı.

BÖSL: 60+ KUŞAĞI YENİ BİR PROFİL

Quality Travel Alliance (QTA) Sözcüsü Thomas Bösl, Udo Jürgens’in ünlü “Mit 66 Jahren” şarkısına atıfta bulunarak 1970’lerde 60+ kuşağının geri çekilme dönemiyle özdeşleştirildiğini, Bösl, Best Ager’lerin ekonomik olarak güçlü, seyahat için en fazla harcama yapan hedef grup haline geldiğine dikkat çektiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

Daha sağlıklı, daha eğitimli, kültürel ve dil açısından çok daha açıklar. Pandemi sonrası özgürlüğünü daha bilinçli kullanan bu kuşak, spor, kültür ve otantik deneyimleri birleştiren turizm ürünlerine yöneldi. Ayrıca bu grubun hem ekonomik gücü hem de seyahatte kalite beklentisi yükseldi. Wellness, 'selfness' ve yavaş seyahat trendleri giderek önem kazandı. Almanya iç turizminin güçlendirilmesi ve kuşaklar arası dayanışmayı teşvik eden 'Büyükbaba-Torun Seyahatleri' gibi yeni konseptlerin geliştirilmesi gerekiyor.

"60+ KUŞAĞI AVRUPA TURİZMİNDE EN İSTİKRARLI VE EN HIZLI BÜYÜYEN HEDEF GRUP"

Konferansın moderatörü ve aynı zamanda TCWTF Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ise, Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerini paylaşarak, 2034’te Almanya’da 67 yaş üzeri nüfusun 27 milyonu aşacağını, bu durumun seyahat acenteleri, tur operatörleri, oteller ve havayolları için dev bir potansiyel anlamına geldiğini söyledi. 60+ kuşağının artık Avrupa turizminde en istikrarlı ve en hızlı büyüyen hedef grup haline geldiğine dikkat çeken Baraner, “Şimdiden Almanya’daki tüm tatil seyahatlerinin yaklaşık yüzde 43’ü bu yaş gruplarına ait ve bu oran artmaya devam ediyor. Önceleri yaş ilerledikçe seyahat etme oranı ciddi biçimde düşerken, bugün yaşlılar genç kuşaklara yaklaşıyor. Her zamankinden daha sık ve düzenli seyahat ediyorlar, hatta çoğu yılda birkaç kez tatile çıkıyor. Böylece Best Ager’ler Avrupa turizminin büyüme motoru haline geliyor.” diye konuştu.

GERÇEK MÜDAVİM MÜŞTERİLER

Alman seyahat endüstrisinin yaşlılara yönelik yeni, canlı ve davetkar konseptler geliştirmesi ve piyasaya sunması gerektiğini ifade eden Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Baraner sözlerini şöyle noktaladı:

Wiesbaden Federal İstatistik Ofisi’ne göre 2033’te Almanya’da 67 yaş üstü nüfus 27 milyona yaklaşacak. Best Ager işini tekrar sektör dışı şirketlere kaptırmamıza izin veremeyiz. Bu grup seyahatseverler gerçek müdavim müşterilerdir. Profil olarak sürdürülebilir, sosyal paylaşımcı ve katılımcı turizme çok yatkındırlar. Destinasyonlara getirdikleri kriterlerle o bölgenin kalıcı olarak gelişmesine katkıda bulunurlar. Bunlar dünyayı görmüş, varlıklı ama öğrenmeye ve hayattan zevk almaya devam eden insanlardır.

İNAM: TÜRKİYE BEST AGER TURİZMİ İÇİN İDEAL BİR ÜLKE

Türkiye’nin Almanya Mainz Başkonsolosu Mehmet Akif İnam kürsüde yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin Best Ager turizmi için ideal bir ülke olduğunu vurgulayıp, Türkiye’de Best Ager’lere yönelik yeni altyapı projelerini anlattı. Engelsiz otel tesisleri, medikal-turistik merkezler ve uzun süreli konaklama imkanları ile 60+ turistlerin düşük sezonda en sadık müşteri grubunu ve misafirlerin yarısından fazlasını oluşturduğunu belirten İnam, bu hedef kitlenin Türk turizmi açısından önemine dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN BEST AGER TURİZMİ İÇİN AVANTAJLARI

Türkiye’nin erişilebilirlik, uygun fiyat ve çeşitliliği bir araya getirdiğini, aynı zamanda Türk ve Alman destinasyonlarının benzerliği sayesinde bu grup için ideal bir ülke konumunda olduğunu aktaran İnam, “Bu durum, özellikle Best Ager segmentinde yakın işbirliği için fırsatlar yaratıyor. Sadece üç saatlik bir uçuşla Alman ziyaretçiler Ren’den Boğaz’a, üzüm bağlarından antik kalıntılara, kaplıca kentlerinden termal sulara ulaşabiliyor. Türkiye, 22 UNESCO Dünya Mirası alanı ile dünya çapında bir kültürel miras sunuyor. Binlerce kilometrelik sahil şeridi, Akdeniz mutfağı ve güçlü misafirperverlik geleneği ile birleşiyor. 2024’te 62 milyon ziyaretçi ve 61 milyar ABD doları turizm geliri ile yeni bir rekor kırdık. Mainz Başkonsolosluğu da partnerlerin birbirine bağlanması, özellikle şehir kardeşlikleri çerçevesinde destek vermeye hazır.” şeklinde konuştu.

"KLEBER: 70 YENİ 50’DİR"

Konferansta ayrıca biyometrik tanıma dayalı dijital yolcu süreçleri, 60+ kuşağa engelsiz seyahat deneyimi sunan yeni teknolojiler ve Çin’in Avrupalı Best Ager turistlere açılımı gündeme geldi. “70 yeni 50’dir” mottosuyla konuşan Kleber Group/Corps Touristique yetkilisi Hanna Kleber, 60 yaş üstü birçok kişinin önceki kuşaklara göre daha fit, daha hareketli ve daha talepkar seyahat ettiğine vurgu yaptı. Ayrıca Almanya Best Ager Forum’un yakında kurulacağını ve bu konuyla ilgili toplantı ve etkinliklerin koordine edileceğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN 60+ KUŞAK İÇİN SUNDUĞU FIRSATLAR

Avrupa turizminin en hızlı büyüyen ve en istikrarlı hedef grubu haline gelen 60 yaş üstü kuşağa odaklanan Best Ager Konferansı, Türkiye’nin bu kuşak için sunduğu fırsatları da gözler önüne serdi.

Konferansta öne çıkan veriler, 60+ turistlerin hem ekonomik hem kültürel açıdan turizmin itici gücü haline geldiğini ortaya koyarken, Türkiye’nin sunduğu ulaşım kolaylıkları, öne çıkan destinasyonlar, wellness ve termal turizm imkanları ile erişilebilir ve konforlu altyapısı bu kuşağın ilgisini artırıyor.

Almanya’dan Türkiye’ye ulaşım, Best Ager’ler için oldukça kolay ve hızlı. Frankfurt’tan İstanbul ve Antalya’ya haftada onlarca direkt uçuş gerçekleştiriliyor. Uçuş süresi yaklaşık üç saat. Hava yolları yıl boyunca güvenilir bağlantılar sunuyor.

Alman vatandaşları, Türkiye’ye 90 güne kadar vizesiz girebiliyor; hatta pasaport yerine sadece kimlik kartı ile seyahat edebiliyorlar.

BEST AGER’LER İÇİN ÖNE ÇIKAN DESTİNASYONLAR

Türkiye, 60+ kuşak için farklı tatil tercihlerini karşılayan zengin seçenekler sunuyor. Antalya ve Belek, düz sahil yürüyüş yolları, modern tatil köyleri ve ılıman kışlarıyla öne çıkıyor. Ege kıyılarında Çeşme, Marmaris, Fethiye, Datça, Bodrum ve Kuşadası kültürel miras ile Akdeniz yaşam tarzını birleştiriyor.

İstanbul, erişilebilir şehir hayatı, müzeler ve saraylarıyla cazibe merkezi olurken; Kapadokya ise sıcak hava balonu ve kültürel keşiflerle hafif macera deneyimi arayanlar için ideal.

WELLNESS, SAĞLIK VE TERMAL TURİZM

Pamukkale’nin UNESCO mirası travertenleri, hem görsel bir mucize hem de şifalı sular sunuyor.

Afyonkarahisar, Bursa ve Yalova’daki termal merkezler, hem tedavi hem tatil amaçlı kullanılıyor. 2024’te 1,5–2 milyon uluslararası ziyaretçi sağlık ve wellness için Türkiye’yi tercih etti ve yaklaşık 3 milyar dolar gelir sağladı.

Türkiye, Avrupa’nın en aktif kuşağı olan 60+ turistler için vazgeçilmez bir destinasyon olma yolunda önemli bir konum kazanıyor.