AB, Çin'den online alışverişe karşı önlem alıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Temu, Shein ve AliExpress gibi Çinli çevrim içi sitelerden yapılan 150 euronun altındaki alışverişlere uygulanan gümrük vergisi istisnasını 2026'da kaldırmaya hazırlanıyor.

AB Konseyi, üye ülke maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda karar aldı.

AVRUPA'DAKİ SATICILARA HAKSIZ REKABET

AB'nin gümrük vergisi alınmayan küçük parsel akışını önlemek için harekete geçtiğine dikkati çekilen açıklamada, söz konusu sorunun Avrupa'daki satıcılara haksız rekabete yol açtığı ve çevresel endişeleri artırdığı kaydedildi.

150 EURONUN ALTINDAKİ MALLAR GÜMRÜK VERGİSİ ÖDENMEDEN AB'YE GİREMEYECEK

Açıklamada, 150 euroluk gümrük vergisi eşiğinin kaldırılması konusunda uzlaşıldığı belirtilerek, "AB ülkelerinin maliye bakanları uzun vadeli bir önlem olarak değeri 150 euronun altındaki malların gümrük vergisi ödenmeden AB'ye girmesine izin veren kuralı kaldırma konusunda anlaştılar." ifadesi kullanıldı.

SEKTÖRDEKİ SON DURUM

Mevcut durumda, Avrupa'da AB dışından yapılan 150 euro altındaki ürün siparişleri gümrük vergilerinden muaf tutuluyor.

AB ülkelerine 2024 yılında 150 euronun altındaki tüm elektronik ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den gerçekleşti.

AB Komisyonu, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yapıyordu.

AB'ye geçen yıl gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar civarında paket gönderilmişti.