AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Avrupa'ya dışarıdan işçi lazım

AB Komisyonu Başkanı Leyen, yüksek kamu borcunun gerçekliğinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek, yeni mali kurallara ihtiyaç duyulduğunu ilan etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, yüksek kamu borcunun artık yeni bir realite olduğunun kabul edilmesi gerektiğini aktaran açıklamalarda bulundu.

Birliğin durumu ortaya kondu

Von der Leyen, AP Genel Kurul oturumunda "Birliğin Durumu" konulu konuşma yaptı.

"Avrupa'ya dışarıdan işçi lazım"

Von der Leyen, Avrupa'da kalifiye çalışan ihtiyacına da değindi. Avrupa'da işsizlik oranının yüzde 6 olduğunu, bunun çok iyi bir oran olmasına rağmen birçok boş pozisyonun doldurulamadığını belirten von der Leyen, AB dışından işçi gelmesi gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, AB ülkelerine işçilerin niteliklerinin Avrupa'da daha hızlı tanınması çağrısı yaptı.

"Yüksek kamu borcu bir gerçek"

Von der Leyen, konuşmasında "Yüksek kamu borcunun yeni bir realite olduğunu kabul etmek zorundayız." mesajını verdi.

"Yeni mali kurallara ihtiyaç var"

Leyen ayrıca, AB'de mali sürdürülebilirliği koruyacak ve stratejik yatırımların gerçekleşmesini sağlayacak yeni mali kurallara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ekim ayında açıklanacak

Von der Leyen, yeni mali kuralların ekim ayında açıklayacaklarına işaret etti.

Kurallar ülkelere esneklik sağlayacak

Herkesin izleyebileceği daha basit mali kurallar belirlenmesinin önemini belirten von der Leyen, "Üye ülkeler borç azaltma süreçlerinde daha fazla esnekliğe sahip olmalıdır." ifadesini kullandı.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

KOBİ yardım paketi hazırlanacak

AA'nın haberine göre, Von der Leyen, yeni bir KOBİ yardım paketi de hazırlayacaklarına işaret etti.

Avrupa'da iş yapmak için tek bir vergi kural seti belirlenmesi için bir teklif hazırlayacaklarını vurgulayan von der Leyen, bunun AB içinde ticareti kolaylaştıracağını, bürokrasiyi azaltacağını ve dinamizmi artıracağını anlattı.