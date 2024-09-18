AB mahkemesi Google'ın 1,5 milyar euroluk para cezasını iptal etti

Alphabet çatısı altında yer alan Google'a reklam hizmeti AdSense'ye, piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 5 yıl önce 1,49 milyar euroluk para cezası kesilmişti.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Google'ın AB Komisyonu'nun kestiği para cezasına karşı açtığı davada kararını açıkladı.
PARA CEZASI İPTAL
AB Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun teknoloji firması Google'a kestiği para cezasını, kararda yer alan sözleşme maddelerinin süresinin değerlendirilmesinde hatalar yapıldığına hükmederek iptal ederek şu açıklamada bulundu:
Genel Mahkeme, Komisyonun Google AdSense ile ilgili kararını iptal etti.
GOOGLE ADSENSE
Cezaya konusu olan Google AdSense ise internet sitesi sahipleri ile reklam verenler arasında aracılık yapıyor.
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