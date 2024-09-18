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AB mahkemesi Google'ın 1,5 milyar euroluk para cezasını iptal etti

AB mahkemesi Google'ın 1,5 milyar euroluk para cezasını iptal etti Google'a, internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense'ye piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı için kesilen para cezası, sözleşme maddelerinin süresinin değerlendirilmesinde hatalar yapıldığına gerekçesiyle yürürlükten kaldırıldı.