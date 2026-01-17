TCMB, yılın ilk faiz kararını 22 Ocak'ta açıklayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekonomi gündemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 22 Ocak’ta açıklayacağı yılın ilk faiz kararına odaklandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), 22 Ocak Perşembe günü yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek ve ardından saat 14.00'te faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

ÜCRET ARTIŞLARI GÜNDEMDE

Ekonomistler, ocak ayında netleşen ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin TCMB tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor.

SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK Mİ?

Bankanın, 2026 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasını korumak amacıyla "sıkı para politikası" duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasa aktörlerinin temel odak noktasını oluşturuyor.

PİYASALARDA "KARAR METNİ" BEKLENTİSİ

Faiz kararının yanı sıra, karar metninde yer alacak olan yönlendirmeler de yatırımcılar tarafından kritik önemde görülüyor.

Özellikle likidite yönetimi, iç talepteki dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık konularına yapılacak atıflar, yılın geri kalanına ilişkin para politikası projeksiyonları için ipucu verecek.

KÜRESEL PİYASALAR VE DIŞ DENGELER TAKİPTE

TCMB’nin kararı öncesinde küresel merkez bankalarının, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hamleleri de Türkiye’ye yönelik sermaye akışları ve döviz kuru stabilitesi açısından radarında kalmaya devam ediyor.