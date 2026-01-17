Site sakinlerinin onayı olmadan aidat artışı yapılamayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fahiş site aidatlarına karşı yeni bir adım atıldı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifiyle, site yönetimlerinin aidat artışı yapabilmesi için site sakinlerinin onayı zorunlu hale getiriliyor.

Düzenlemeyle, aidatlara gerekçesiz ve habersiz zamların önüne geçilmesi hedefleniyor.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin komisyonda kabul edilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

“ASTRONOMİK AİDATLAR VARDI”

Vatandaşlardan site aidatları konusunda çok sayıda şikâyet aldıklarını belirten Karaismailoğlu, mevcut uygulamalarda site sakinlerinin bilgisi dışında yapılan artışlara dikkat çekti. “Hakikaten site aidatlarında astronomik rakamlar vardı” diyen Karaismailoğlu, yeni düzenlemeyle bu durumun sona ereceğini ifade etti.

Karaismailoğlu, “Bundan sonra siteyle alakalı masrafların ve yapılan çalışmaların dökümü site sakinlerine sunulacak. Bu giderler kabul edilmeden aidatlara zam yapılamayacak. Aidat artışlarının gerekçesi net ve şeffaf bir şekilde ortaya konulacak.” dedi.

DEPREM, YAPI GÜVENLİĞİ VE TAPU DÜZENLEMELERİ

Kanun teklifinin yalnızca aidatlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, Tapu Kanunu’nda değişiklikler yapılacağını, kooperatiflere ilişkin sorunların giderileceğini ve binaların yangın yönetmeliğine uyumuna yönelik düzenlemelerin de hayata geçirileceğini kaydetti.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, yapı stokunun güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin devam ettiğini belirterek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin önemli dersler içerdiğini söyledi.

TOKİ VE KONUT PROJELERİNE KATKI

Düzenlemenin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin yürüttüğü çalışmalara da katkı sağlayacağını aktaran Karaismailoğlu, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için de yasal zeminin güçlendirileceğini ifade etti.

Yeni düzenlemeyle birlikte, site aidatlarına ilişkin şikâyetlerin önemli ölçüde azalması bekleniyor.