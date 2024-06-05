AB mahkemesi kararını verdi: McDonald's artık 'Big Mac' diyemeyecek

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, önemli bir isim hakkı davasını sonuçlandırdı.
Genel Mahkeme, İrlanda merkezli fast food restoran zinciri Supermac's'in, McDonald's'a "Big Mac" ticari markası konusunda açtığı davayı karara bağladı.
Big Mac, AB'deki ticari marka tescilini kaybetti
Mahkeme, buna göre, McDonald's'ın tavuk ürünleri alanında Big Mac'in AB'deki ticari marka tescilini kaybettiğine hükmetti.
Beş yıl boyunca kesintisiz biçimde kullanma kuralı ihlal edildi
Kararda, McDonald's'ın söz konusu ürünü AB'de beş yıl boyunca kesintisiz biçimde kullanmadığı belirtildi.
Big Mac, 1996'dan bu yana tescilli
McDonald's 1996'da, Big Mac'i et ve tavuk ürünlerini kapsayacak biçimde tescil ettirmişti.
Supermac, isim hakkını almak için karşı dava açtı
Supermac, 2017'de McDonald's'ın tavuk ürünlerinde Big Mac adını kullanmasını iptal ettirmek için hukuki süreç başlatmıştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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