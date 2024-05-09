Haberler



Ekonomi



AB, Rusya'nın dondurulan varlıklarının karının Ukrayna için kullanılmasını kabul etti

AB, Rusya'nın dondurulan varlıklarının karının Ukrayna için kullanılmasını kabul etti AB diplomatları, çarşamba günü Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen kârı Ukrayna'ya yardım ve silah satın almak için kullanma kararı aldı.