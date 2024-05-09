AB, Rusya'nın dondurulan varlıklarının karının Ukrayna için kullanılmasını kabul etti

Rusya'nın savaş halinde olduğu Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmeye devam ediliyor.
AB Konseyi'nin Belçika Başkanlığı X platformunda, Rusya'nın hareketsiz varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerle ilgili önlemler üzerinde prensipte anlaşıldığını dile getirdi.
Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen kârların Ukrayna'nın toparlanması ve askeri savunmasını desteklemeye hizmet edeceği açıklandı.
AB'de Rusya'ya ait 200 milyar eurodan fazla varlık var
Şubat 2022'de Ukrayna savaşının başlamasının ardından AB'de, 200 milyar eurodan (215 milyar dolar) fazla Rus Merkez Bankası varlığı donduruldu.
"Bugünkü siyasi anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum"
Alınan karar hakkında yorum yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, şunları söyledi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Harekete geçirilmeyen Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna için kullanılmasına ilişkin teklifimiz üzerinde bugünkü siyasi anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum.
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