GİB'ten gayrimenkul ilanlarına yakın takip: Gerçek bedeller mercek altında

GİB, son dönemde yürütülen incelemelerde bazı satıcıların ilan sayfalarında yer verdikleri tutarlarla tapuda beyan edilen gerçek satış bedellerinin farklı olduğunu belirledi.

Ayrıca bu ilanların sonradan güncellendiği ya da tamamen kaldırıldığı da tespit edildi.

Açıklamada, Mekansal Veri Analizi (MEVA) Projesi kapsamında gayrimenkul alım-satım ve kira işlemlerinin çok boyutlu veri setleri üzerinden analiz edildiği vurgulandı.

Bu çerçevede ilanlardaki fiyatların; gerçekleşen satış bedelleri, emsal değerler ve piyasa verileriyle karşılaştırıldığı ifade edildi.

KAYIP KAÇAĞA GEÇİT YOK

Yetkililer, uyumsuzluk tespit edilen işlemlerin farklı veri kaynakları aracılığıyla belirlendiğini ve yakından takip edildiğini kaydetti.

Vergi kayıp ve kaçağına yol açabilecek uygulamalara karşı inceleme ve denetim süreçlerinin başlatıldığı belirtilirken, sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağı uyarısında bulunuldu.

GİB, mükelleflerin herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için gayrimenkul işlemlerini gerçek bedeller üzerinden ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmeleri gerektiğini hatırlattı.