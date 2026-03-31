SGK borçlarına süre uzatımı: Son tarih 7 Nisan

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü MOSİP altyapısında gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları sebebiyle hizmetlere erişimde gecikmeler yaşandığı belirtildi.

Bu kapsamda, son ödeme tarihi 31 Mart 2026 olan borçların ödeme süresinin 7 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Açıklamaya göre; 5510 sayılı Kanun’un 4/a ve 4/c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler ile 4/b kapsamındaki sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının cari dönem sigorta prim borçları, yapılandırma ve taksitlendirme borçları, 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre taksitlendirilen borçlar, borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlar bu düzenleme kapsamında yer alıyor.

SGK, söz konusu tarihe kadar yapılacak ödemelerin yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacağını vurgularken, sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilmesi, gecikme cezası ve zammı ile karşılaşılmaması ve yapılandırma planlarının bozulmaması için ödemelerin belirtilen süreye kadar yapılmasının önem taşıdığını bildirdi.