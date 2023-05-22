AB satılmayan ürünlerin imha edilmesine razı değil AB, çevre bilinci doğrultusunda yeni bir karar alarak, satılmayan tüketici ürünlerinin imhasının önlenmesini amaçladı.

AA

Hepimizin bildiği bazı markalar ürünleri satılmayınca marka değerleri zarara uğramasın diye ürünlerini imha ediyordu.

Şimdi Avrupa Birliği (AB), satılamayan veya elde kalan tekstil ürünlerinin imha edilmesini yasaklamak istiyor.

AB Konseyi, üye ülkelerin sürdürülebilir ürünler için çevreci tasarım koşullarını belirleyecek yeni düzenlemeye ilişkin ortak pozisyonlarını belirledi.

AB pazarına sunulan her türlü mal ve ürüne çevresel sürdürülebilirlik şartı getirilecek.

Çevreci tasarım yönetmeliği bütün ürün kategorileri için geçerli olacak.

Enerji ve kaynak kullanımı için

Böylece, belirli ürün gruplarının hem enerji hem de kaynak kullanımı açısından verimli olması sağlanacak.

Ürünlerin, dayanıklı, güvenilir, yeniden kullanılabilir, onarılabilir, geri dönüştürülebilir ve kolay bakımı yapılabilen biçimde tasarlanması gerekecek.

Dijital ürün pasaportu geliyor

Yeni "Dijital Ürün Pasaportu" ile ürünlerin çevresel sürdürülebilirliği hakkında bilgi paylaşılacak.

Söz konusu ürün pasaportu, tüketicilerin ürünle ilgili bilinçli seçimler yapmasına, kamu yetkililerinin kontrol ve denetimleri daha kolay gerçekleştirmesine yardımcı olacak.

Doğrudan imha yasaklanıyor

Bu çerçevede satılamayan tekstil, ayakkabı ve giyim ürünlerinin doğrudan imhası yasaklanacak.

Firmaların bu imha yasağına uyumunu sağlamak için bir geçiş süreci verilecek.

Bu yasak, üretilen ancak hiç kullanılmayan giysi veya aksesuarların çevresel etkisini azaltacak.

Müzakere yapılacak

Bu aşamadan sonra düzenlemeye son haline getirmek üzere Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler arasında müzakereler gerçekleştirecek.