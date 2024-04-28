Gönül Dağı 137. bölüm fragmanı: Taner’in acısı milyonları ağlatacak! Selma veda ediyor… TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle yine izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Selma'dan gelen acı haberle tüm seyircilerin gözleri dolacak. İşte Gönül Dağı 137. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, dün akşam bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi.

Her hafta Anadolu'nun sıcacık atmosferi ve içten insanlarının dokunaklı hikayeleriyle dolu olan dizi, izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda.

Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in özenle kaleme aldığı bu özel yapımın başrollerini; Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli isimler paylaşıyor.

Dün akşamki bölümün ardından, gözler gelecek hafta yaşanacak olaylara çevrildi. Diziden yeni fragman geldi.

Selma'nın vedası Taner'i yıkıyor

Elif ve Kenan’ın yüzü bir türlü gülmüyor. Elif, bebeği ve kendisi arasında bir tercih yapacaktır. Bakın Elif’in tercihi ne olacak?

Selma yoğun bakımda. Fragmanın son sahnesinde söylediği “Ben gideyim artık” sözleriyle veda sinyallerini verdi. Peki Selma ölecek mi?

İşte Gönül Dağı 137. bölüm fragmanı...