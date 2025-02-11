AB tescilli Bursa şeftalisi 26 ülkeden talep gördü

AA

Bursa şeftalisinin enfes tadı ihracat artışına neden oluyor.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, geçen yıl Bursa şeftalisinde dış satım, 2023'e göre miktar bazında yüzde 22,7 artışla 8 bin 146 tondan 10 bin tona, değer bazında ise yüzde 12,9 artışla 8 milyon 161 bin dolardan 9 milyon 222 bin dolara çıktı.

Geçen yıl en fazla Bursa şeftalisi ihracatı yapılan ülkeler; 3 milyon 975 bin dolarla Rusya, 1 milyon 421 bin dolarla Hollanda, 848 bin 73 dolarla Ukrayna oldu.

Bu üç ülkeye yapılan Bursa şeftalisi dış satımı, 5 milyon 864 bin dolarla toplam ihracatın yüzde 57'sini oluşturdu.

Bursa'ya özgü ürün, 2024 sezonunda Almanya, İsveç, Norveç, Fransa ve Kırgızistan'ın da aralarında bulunduğu 26 ülkeye satıldı.

BOSNA HERSEK'E İHRACAT YÜZDE 644 ARTTI

Bursa şeftalisi üreticilerinin Bosna Hersek'e yaptığı ihracatta da ciddi artış görüldü. Bu ülkeye yapılan dış satım, yüzde 644'lük artışla 40 bin 282 dolardan 299 bin 855 dolara çıktı.

YUNANİSTAN'A

Bir önceki yıl 11 bin 102 dolarlık dış satım yapılan Yunanistan'a, 2024'te yüzde 761'lik artışla 95 bin 670 dolarlık Bursa şeftalisi gönderildi.

MOLDOVYA'YA

Moldova'ya gerçekleştirilen dış satım ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 619 artarak 4 bin 704 dolardan 33 bin 843 dolara ulaştı.

KKTC'YE

KKTC'ye gerçekleştirilen ihracat geçen yıl, 2023'e göre yüzde 219 artışla 6 bin 380 dolardan 20 bin 386 dolara yükseldi.

KUZEY MAKEDONYA'YA

Sektör temsilcilerinin Kuzey Makedonya'ya yaptığı 54 bin 365 dolarlık ihracat da 2024'te yüzde 170 artışla 146 bin 866 dolar oldu.

Geçen yıl, 2023'te ürün gönderilmeyen Polonya, Kırgızistan, İsviçre'ye de ihracat yapıldı.