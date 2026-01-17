Edirne'deki Cumartesi Pazarı'na soğuk etkisi! Bulgarların ilgisi azaldı

Edirne’de yeni yıldan önce Bulgarların rağbet gösterdiği "Cumartesi Pazarı" bu hafta soğuk nedeniyle beklenen talebi görmeyince esnafın beklentileri altüst oldu.

Esnaf Faruk Ule, "Kısa zamanda Ulus Pazarı’nın yerine bir yer açılacağını umuyoruz. Bulgar ve Yunan turistler yılbaşından itibaren Edirne’ye gelmiyor. 1 Ocak’tan itibaren artık onların ekonomisinden dolayı mı, yoksa ticaretlerinden dolayı mı bilmiyoruz, gelmiyorlar." dedi.

Ulus Pazarı’nın kapanmasının Cumartesi Pazarı’nın da işlerini olumsuz etkilediğini ifade eden esnaf, yeni yıldan sonra pazara Bulgar turistlerin ilgisinin azaldığını söyledi.

"GELMEZLERSE ESNAF İÇİN KÖTÜ OLUR"

Esnaf Cengiz Özel, "Ulus Pazarı’nın kapanması esnaf için çok kötü oldu." diyerek, şunları kaydetti:

Oraya daha çok rağbet vardı. Turistler geliyorlardı. Oraya gelip burada kalıp sonrasında buradaki pazarımıza da geliyorlardı. Otellerde kalıyorlardı. Pazarın kapanmasıyla birlikte esnafın işi bozuldu.



Soğuklarla mücadele için kendi yöntemlerimiz var. Ateş yakarak ellerimizi ısıtıyoruz ama şartlar zor. Şu anda görünüşe göre turistler gelmiyor. Eğer buraya gelmezlerse de esnaf için kötü olur.

"TURİSTLER YILBAŞINDAN İTİBAREN EDİRNE’YE GELMİYOR"

Esnaf Faruk Ule ise havalarını aşırı soğuk olmasına vurgu yaparak, şunları söyledi: