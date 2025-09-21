AB, Türkiye'nin döner tescilini kabul etmedi! Alman dönerciler sevindi

Türkiye ve Almanya arasında uzun yıllardır devam eden "döner bize ait" tartışması adına Türkiye'nin aleyhine bir karar alındı.

Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nde (AB) “Türk usulü döner tescili” için açtığı dava sonuçlandı.

AB’de görülen davada Türkiye’nin talebi reddedilirken, “döner kebabı”nın tescili Almanya’ya geçti.

ALMAN DÖNERCİLER KARARA SEVİNDİ

Almanya'da bulunan 18 bin 500 dönerci açılan davanın kendi lehlerine sonuçlanmasından dolayı rahatladı. Türkiye'nin başvurusu kabul edilseydi, Almanya'daki dönerciler isim ve tabelalarını değiştirmek zorunda kalacaktı.

DÖNERİN BİR ÇEŞİDİNİN ADI "SÖNER" OLDU

Almanya’da hükümet ortağı CSU Partisi, dönerin bir çeşidini “Söner” adıyla tescil ettirdi. Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU Lideri Markus Söder, sık sık dönerle verdiği pozlarla tanınıyor.

TÜRK DÖNER ÜRETİCİLERİNİN TALEBİ RED EDİLDİ

İstanbul merkezli Türk Döner Üreticileri Derneği (UDOFED)’in, AB’ye yaptığı “Türk usulü döner tescili” ve “AB’de üretilenlerin döner adıyla satılamaması” başvurusu olumsuz yanıt aldı.

Başvuru kabul edilmeyince, dosyanın Türkiye lehine sonuçlanmadan kapatılacağı ifade ediliyor.

ÜRETİCİLERİN GİRİŞİMİ BOŞA ÇIKTI

Türkiye’den bazı üreticilerin girişiminin boşa çıkacağı değerlendiriliyor. Resmi açıklama henüz yapılmasa da AB Komisyonu’ndan yansıyan ilk bilgilerin bu yönde olduğu bildiriliyor.