AB, üye ülkelerine baskı yapana ticari misilleme uygulayacak AB, kendisine üye ülkelerin politikalarını değiştirmek için baskı kuran üçüncü ülkelere karşı ticari misillemede bulunacak. Kurulacak mekanizma, üçüncü ülkeleri AB'ye ticari baskı yapmaktan caydırmaya yönelik çalışacak.

AA

Dünya düzeni değiştikçe, ülkeler dış ticaretleri ve yatırımlarda baskı yöntemlerini devreye soktukça; topluluk ve birlikler de karşı direnç için yeni kararlar almaya gereksinim duyuyor.

Avrupa Birliği (AB) kendisine üye ülkelerin menfaatlerini korumak için yine bir mekanizma daha kurmaya hazırlanıyor.

AB'nin daha önce üye ülkelere ekonomik zorlama uygulanmasına yönelik bir kararı yoktu.

AB kurumları, üye ülkelerin politikalarını değiştirmek için ekonomik baskı yapan üçüncü ülkelere ticari misillemede bulunulmasını sağlayacak bir mekanizma kurulması konusunda uzlaştı.

Kurumsal öncelikler

Avrupa Birliği'nin bünyesinde kuracağı "Baskı önleme enstrümanı" adlı ticari misilleme mekanizması ile kurumsal öncelikler de korunacak.

Üçüncü ülkelerin ekonomik zorlamalarına karşı tedbir alındı

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, üçüncü ülkelerin ekonomik zorlamalarına karşı "baskı önleme enstrümanı" adlı ticari misilleme mekanizması kurulmasını içeren düzenlemede uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB ve üye ülkeler üçüncü ülkelerin ekonomik zorlamalarına karşı korunacak.

AB üyelerinin yatırımları engellemek isteyenlere karşı adım atılacak

AB ülkelerinin ticaretini veya yatırımlarını etkileyen önlemler uygulayan veya uygulama tehdidinde bulunan dış ülkelere müdahale edilecek.

Gümrük vergilerinin artırılması isteniyor

Ekonomik zorlamaya misilleme olarak üçüncü ülkelere uygulanabilecek tedbirler arasında, gümrük vergilerinin artırılması, ithalat veya ihracat lisansları uygulanması, hizmet veya kamu ihalelerinde sınırlama gibi çeşitli ticaret kısıtlamaları yer alacak.

Hangi davranışların ekonomik zorlama sayılacak

Hangi davranışların ekonomik zorlama olduğuna üye ülkeler karar verecek.

AB Komisyonu, müdahale tedbirlerine ilişkin kararların uygulanmasından sorumlu olacak.

Ticari öncelikleri koruyan mekanizmanın yürürlüğe girmesi için bu aşamadan sonra AP ve üye ülkelerin resmi onayı gerekiyor.

İlk sırada Çin var

Söz konusu mekanizmanın, Çin gibi ekonomik dayatmalarda bulunduğu iddia edilen ülkelere karşı kullanılabileceği öngörülüyor.