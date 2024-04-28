Haberler



Medya



Burcu Özberk mini elbisesiyle poz verdi! Takipçileri yorum yağdırdı...

Burcu Özberk mini elbisesiyle poz verdi! Takipçileri yorum yağdırdı... Burcu Özberk, Instagram pozları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. İşte o kareler..