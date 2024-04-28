Burcu Özberk mini elbisesiyle poz verdi! Takipçileri yorum yağdırdı...

34 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Özberk güzelliği ile sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk'in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Ünlü oyunc verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunarak beğeni topluyor.
11 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile yaşayan Burcu Özberk daha sonra birçok dizide rol aldı.
Güzel oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmayı sürdürüyor.
Instagram'da 9,8 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk son paylaşımı ile beğeni topladı.
Burcu Özberk, mini elbisesi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun o pozları kısa sürede gündeme oturdu.
İşte Burcu Özberk'in o pozları...