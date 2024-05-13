ABD-Çin ticaret savaşında son hamle: 37 Çinli şirket yaptırım listesinde ABD-Çin arasındaki ticari çekişme, küresel ekonominin önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. ABD-Çin arasında diyalog süreci başladı ise de yaptırımlar bir yandan devam ediyor.

AA

ABD ve Çin dünyanın iki dev ekonomisi.

Koronavirüs salgınının sarstığı Çin ekonomisi eski gücünü tekrar sağlamaya çalışıyor.

Bu aşamada ABD, kuantum ve nükleer enerji teknolojileri ile insansız havacılık alanlarında faaliyet gösteren 37 Çinli şirket, ihracat kontrolleri uygulanacak "varlık listesine" aldığını bildirdi.

ABD'nin ulusal güvenliğine aykırı faaliyet yaptırımı getirildi

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu şirketlere, ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetleri nedeniyle tedbir uygulandığı belirtildi.

22 Çinli şirketin yatrım listesine girme sebebi

Şirketlerden 22'sinin, "Çin'in kuantum teknolojileri alanındaki ilerlemelerindeki rolleri ve bu alanda ABD'de geliştirilen teknolojileri elde ettikleri veya elde etmeye teşebbüs ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı aktarılan açıklamada, bu faaliyetlerin askeri alanda somut uygulamaları olabileceği ve bu yüzden ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu bildirildi.

Açıklamada, bu şirketlerden bazılarının Çin'in nükleer programlarıyla da bağlantılı olduğu ve "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından kontrol altındaki bazı materyalleri bu ülkeye transfer ettikleri" kaydedildi.

Yüksek İrtifa Balonu programında rolü olan şirketler de listede

11 şirketin, Çin'in Yüksek İrtifa Balonu programındaki rolleri nedeniyle yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, Çin'e ait yüksek irtifa balonunun Şubat 2023'te ABD hava sahasına girmesiyle ortaya çıkan krizin ardından bu alanda faaliyet gösteren 6 Çinli şirkete getirilen yaptırıma ilave olduğuna işaret edildi.

"ABD menşeili ürünler, Çin ordusu için elde edilmeye çalışıldı"

Açıklamada, 4 şirketin ise insansız hava araçları sistemlerinde kullanılan ABD menşeili ürünleri Çin ordusunun kullanımı için elde etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle listeye dahil edildiği aktarıldı.

Çin'den tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, tedbir kararına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin, Çin şirketlerini hedef almak için varlık listesini ve ihracat kontrollerini kötüye kullandığını savundu.

Sözcü Lin, kontrol altındaki malzemelerin Rusya'ya transfer edildiği iddiasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Çin ve Rusya'nın normal ekonomik ve ticari ilişkiler kurma hakkı vardır, bu işbirliği dış müdahale ile kısıtlanamaz.

"ABD uzun süredir Çinli şirketleri baskıladı"

ABD'nin uzun süredir Çinli şirketleri, "ulusal güvenlik risklerini" gerekçe göstererek baskıladığını fakat bu konuda herhangi bir kanıt da sunmadığını dile getiren Lin, şunları kaydetti:

ABD'yi, ulusal güvenlik kavramını haddinden fazla esnetmeye, ticaret ve teknoloji konularını siyasileştirmeye veya silah olarak kullanmaya, farklı yaptırım listelerini kullanarak Çin şirketleri baskılamaya son vermeye çağırıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)